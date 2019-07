Ein Abend mit Fips Asmussen – 3 Stunden Humor-Power-Nonstop. Am 12. Juli 2019 gastierte der 81. jährige, beliebte Komiker im Kamp-Theater Film-Theater in Bad Doberan, Severinstraße 22. Possenreißer mit Grütze im Kopf wird der alternde hamburger Volkskünstler genannt.

Von den ARD-Fernsehzuschauern wurde Fips Asmussen zu einem der beliebtesten Komikern in Deutschland gewählt. Fips Asmussen ist eine Institution in Sachen Humor. Der Vater aller Stand-up-Comedians ist seit über 30 Jahren politisch, satirisch und witzig unterwegs.

Er begann seine 3 Stunden-Live-Show im Zuschauersaal mit den Worten: „Ich komme Heute mal von hinten“ und fragte gleich: „Seid ihr alle Urlauber?“ „Wo sind wir hier“, fragte Fips zwischendurch: „Ach in Bad Doberan, bei Heiligendamm, bei Lübeck.“

Fips begrüßte etliche Gäste per Handschlag und machte gleich Späße mit ihnen. Einige Personen bekamen von dem Großvater des Humors gleich ihr Fett weg. Nach zirka 10 Minuten begab sich die Humormaschine mit dem gut geölten Mundwerk dann auf der rechten Seite im Saal, über eine Treppe auf die Bühne und startete durch. Mal auf einem Tisch und mal auf einem Stuhl sitzend, pendelte er hin und her. Ein Merkbuch hatte er dabei und lass daraus kurz einige Gags vor, legte es dann aber beiseite und begann mit seinem Programm. Das Merkbuch brauchte er dann nicht mehr.

„Von Politik und Sex will ich gar nichts erzählen“, sagte Asmussen, machte es aber doch. In dem Theater gibt es auch während der Vorstellung Getränke und Naschkram. Ein junger Mann stand öfter auf und holte sich frische Verpflegung. Fips sprach ihn an und sagte: „Hol dir mal Nachschub, ich warte so lange.“ Da hatte der Humorist gleich wieder einen Gag und das Publikum schmunzelte. Nach eineinhalb Stunden wurde das Programm durch eine kleine Pause unterbrochen und danach legte Asmussen bis 23:00 Uhr wieder los. Mit einem Brüller nach dem anderen erfreute die Humormaschine mit einem Pointen-Dauerfeuer das Publikum und alle Besucher lachten herzhaft. Von den über 200 Gästen gab es am Ende der Veranstaltung tosenden Applaus und dann war der schöne Abend aus. Nach der Show zog Asmussen seine bunte Arbeitsweste aus und steckte sich eine Zigarre an, an der er genüsslich rauchte.

Von Juli 2019 bis März 2020 ist Fips Asmussen mit seinem Gastspiel in Sachen Humor in der Nordhälfte Deutschlands unterwegs. Karten für sein Show-Programm kann man im Internet erwerben.