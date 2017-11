Einstiegs-Kurs für Frauen zur Lübecker Kommunalpolitik – Am Freitag, 17. November 2017, zwischen 15:30 – 18 Uhr bietet das Frauenbüro der Hansestadt einen Einstiegs-Kurs zur Lübecker Kommunalpolitik an. Das Seminar findet in der VHS Lübeck, Hüxstr. 118-120, statt. Eine parallele Kinderbetreuung ist möglich.

Um sich im überschaubaren Rahmen dem Themenfeld Kommunalpolitik zu nähern, stellt Petra Schmittner, Mitarbeiterin im Frauenbüro, die Arbeit in den Ausschüssen vor. Wie werde ich Mitglied im Bau-, Wirtschafts-, Kultur-, Sozial-, Schul- oder Jugendhilfeausschuss? Was sind deren Themen? Muss ein Parteibuch vorhanden sein oder kann frau sich auch ohne einbringen? Wie hoch ist der zeitliche Aufwand? Wie oft tagen die Ausschüsse? Sind die Beschlüsse bindend für die Bürgerschaft? Welche Arbeit ist zu Hause zu erledigen? Welche anderen Möglichkeiten der Beteiligung von Bürgerinnen gibt es? Informations- und Arbeitseinheiten wechseln sich ab.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Ein Bedarf an Kinderbetreuung während der Veranstaltung sollte bis zum 9.11.2017 beim Frauenbüro (frauenbuero@luebeck.de; Tel. 0451/122-1601) angemeldet werden. Weitere Informationen zur Reihe „Mehr Vielfalt in die Kommunalpolitik – Frauen sind dabei und zu den Ausstellungen finden Sie unter: www.frauenbuero.luebeck.de (Veranstaltungen).