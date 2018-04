Enver Duman Bewegung – Uhrwerk des Körpers · Vor über 4000 Jahre entstand in Korea die Grundform des heutigen Taekwondo. Die erste Begegnung mit Kampfsport und Enver Duman war 1974 durch seinen Trainer Hans-Ferdinand Hunkel. Enver Duman beschreibt seinen Trainer später wie folgt: „Hans-Ferdinand Hunkel fällt nicht durch Reden auf, sondern durch seine Taten.“ Mit der Gründung meiner ersten Sportschule im Jahre 1984 in Burg auf Fehmarn begann die Entwicklung eines völlig neuen Systems, basierend auf dem Ausgleich von körperlicher und geistiger Stärke“, sagt Enver Duman. Der Kampfsport sollte nicht mehr im Zentrum stehen, sondern viel mehr eine positive Charakterentwicklung und ein neues Körpergefühl.

Seitdem entwickelt Enver Duman das System „Denken und Bewegung“ stets weiter, denn insbesondere durch seine Offenheit und Liebe zum Leben, ist es möglich, den Zeitgeist in sein Training zu integrieren. In unserer heutigen, zunehmend kräftezehrenderen und schnelllebigen Zeit ist es wichtig, zu sich zurückzufinden“, betont Enver Duman.

Im Zentrum „ Denken und Bewegung“ in Lübeck bietet er durch gezielte und gesundheitsorientierte Bewegungsabläufe die Perspektive auf eine kontinuierliche Steigerung des eigenen Wohlbefindens. Jeden Besucher erwartet eine sehr warmherzige und persönliche Atmosphäre des Angekommenseins. Enver Duman bietet jedem die Möglichkeit ungezwungen

das Zentrum „Denken und Bewegen“ zu besuchen. Die einzige Prämisse ist Offenheit gegenüber unserem Daseins: „ Nur durch Eigenbewegung entstehen Begegnungen.“

Bericht des Schülers Jan Kohberg

Die Person Enver Duman. Die Taekwon-Do Schule „Denken und Bewegen“ kann nicht beschrieben werden, ohne vorher den Menschen zu beleuchten, der sie leitet. Betritt man das kleine Foyer, so wird einem schnell klar – hier geht es anders zu, als bei anderen Kampfsportschulen.

Man könnte sagen, Enver Duman ist kein Trainer für Kampfsport, sondern bemüht sich jeden Tag aufs Neue, ein Lehrer für das Leben zu sein.

Das Training. Es sollte nicht unterschätzt werden, dass es eine Taekwon-Do Schule ist.

Die Schule bietet Gymnastikkurse für die allgemeine Beweglichkeit an, wer jedoch seinen Fokus auf Ausdauer, Energie und Dynamik legen möchte, der sollte unbedingt die Taekwon-Do Einheiten besuchen. Die koordinativen Übungen im Enver-Duman-System spiegeln ganz den Namen „Denken und Bewegen“ wieder. Enver Duman passt sich seinen Schülern und deren Fähigkeiten an. Auf diese Weise schafft er es, verschiedene Persönlichkeiten in der gleichen Stunde zu vereinen. Seite an Seite trainieren hier jung und alt.

Die Erkenntnis. Das Enver Duman Taekwondo stärkt die Konzentration des einzelnen, fördert die Gesundheit und stärkt das Selbstewusstsein.