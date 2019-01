„Erste Hilfe am Kind“: Kurstermine für 2019 stehen fest · Jetzt anmelden für „Erste Hilfe am Kind“ · Lübeck, 02.01.19. Neues Jahr, gute Vorsätze: Es muss nicht immer Sport oder die nächste Diät sein. Das eigene Wissen aufzufrischen, macht nicht nur Spaß, sondern kann im Notfall überaus hilfreich sein – gerade für das eigene Kind. Deshalb bietet das Deutsche Rote Kreuz in Lübeck auch 2019 Kurse für die „Erste Hilfe am Kind“ an. Die Termine für das erste Halbjahr stehen fest, der erste Kurs startet bereits am 29. Januar 2019.Insgesamt gibt es drei Kurse, die wochentags an je zwei Vormittagen stattfinden sowie drei Samstags-Kurse. Alle Termine sind unter www.drk-luebeck.de/kurse/erste-hilfe zu finden. Dort ist auch eine Anmeldung möglich.

Die Kurse finden im Rotkreuzzentrum am Herrendamm 42-50 statt. Nicht nur Eltern oder Großeltern, sondern auch Erzieher oder Tagesmütter können den Lehrgang belegen. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person bzw. Elternpaar 35 Euro.

Der Kurs vermittelt Sicherheit im Umgang mit kleineren Wehwehchen sowie ernst zu nehmenden Verletzungen. Zudem gibt es Hinweise zum Verhalten in lebensgefährlichen Situationen und Wissenswertes über typische Kinderkrankheiten. Damit Unfälle gar nicht erst passieren, werden besondere Gefahrenquellen für Säuglinge und Kleinkinder aufgezeigt und vorbeugende Maßnahmen erläutert.

Für weitere Informationen steht Anke Bartz vom DRK-Kreisverband Lübeck e. V. gern unter Tel. 0451 48 15 12-47 zur Verfügung.