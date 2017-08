Erster DRK-Flohmarkt im Rotkreuzzentrum am 02. September 2017 – Liebhaberstücke, Antikes und gut erhaltene Second-Hand-Ware: All das gibt es am 02. September auf dem Gelände des Rotkreuzzentrums für wenig Geld zu erstehen. Der DRK-Kreisverband in Lübeck veranstaltet von 10 bis 15 Uhr an diesem Tag erstmals einen Rotkreuz-Flohmarkt.

„Unser Wunsch ist es, den Flohmarkt jedes Jahr zu veranstalten und fest in der Hansestadt zu etablieren“, erklärt Stefan Krause, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Lübeck, die Idee. „Der Erlös aus den Standgebühren sowie dem Verkauf von Speisen und Getränken kommt zu 100 Prozent unserer Arbeit im DRK zugute.“

Für das leibliche Wohl ist dank der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gesorgt: Die Besucher dürfen sich auf Kaffee und Kuchen und einen deftigen Suppeneintopf freuen.

Neben Trödel und Leckereien können sich die Besucher über die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes informieren, sich einige Einsatzfahrzeuge ansehen und mit den Rotkreuzlern ins Gespräch kommen. Bei Regen sorgen großzügige Zelte für trockene Füße.

Wer sich mit einem Stand beteiligen möchte, meldet sich bitte beim DRK-Kreisverband telefonisch unter 0451 – 48 15 12 40 oder per E-Mail an info@drk-luebeck.de. Die Standgebühr beträgt 5 Euro pro Meter. Ein Stand ist mitzubringen. Gewerbliche Stände sind nicht erwünscht.

Teilnehmer und Standplätze sind begrenzt!