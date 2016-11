Foto: TBF/Holger Kasnitz – TKKG: Exklusiver Studiobesuch bei den vier berühmten Meisterdetektiven – Die vier Buchstaben TKKG, lösen bei vielen Deutschen Kindheitserinnerungen aus. Die berühmte Hörspielreihe rund um Tim, Karl, Klößchen und Gabi feiert den aktuellen 200. Fall mit einer Jubiläumsfolge. Seit fünf Jahren ist nun schon die Hamburger Schauspielerin Reha Harder als neue Gabi mit dabei und Reporterin Lotta Polter durfte bei der Aufnahme der Jubiläumsfolge, die am 17. März 2017 erscheint, im Studio in Hamburg-Rotherbaum dabei sein.TKKG – Der 200. Fall. Und darum geht’s: In der Internatsschule, die Tim, Karl, Gaby und Klößchen besuchen, gibt es etwas zu feiern. Alle sind da: Schüler, Eltern, Lehrer, Politiker und Journalisten… sowie jemand, mit dem TKKG ganz und gar nicht gerechnet haben. Denn kaum haben die Festreden im Foyer begonnen, schleicht ein vermummter Mann in das Zimmer von Tim und Klößchen. Was zuerst wie ein normaler Diebeszug aussieht, verwandelt sich schnell in einen verzwickten Fall.

Hörspielklassiker aus Hamburg: Hier lösen die vier Meisterdetektive von TKKG ihren 200. Fall!