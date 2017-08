Exkursion Neophyten – Pflanzen mit Migrationshintergrund Migration in der Pflanzenwelt: Das Lübecker Museum für Natur und Umwelt und der BUND Lübeck laden am Freitag, 11. August, um 17.30 Uhr zu einem Rundgang am Altstadtrand ein.

Thema des Rundgangs mit Reinhard Degener (BUND Lübeck) sind Neophyten – Pflanzen, die sich in neuen Gebieten ansiedeln, in denen sie zuvor nicht heimisch waren. Auch in der norddeutschen Landschaft haben sich viele Pflanzenarten aus fremden Ländern eingebürgert. Manche gelten wegen ihres starken Ausbreitungsverhaltens als invasive Arten und sollen nach einer neuen EU-Verordnung bekämpft werden. Auf dem Rundgang lernen die naturinteressierten Teilnehmer einige dieser Pflanzen und ihre speziellen Eigenschaften kennen. Der ca. 90-minütige Rundgang ist kostenfrei. Treffpunkt ist der Haupteingang des Museums für Natur und Umwelt.

Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung vom BUND Lübeck und dem Museum für Natur und Umwelt.