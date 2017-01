Experimente Entdeckungsreise in die Welt der Chemie und Physik – Sonntag, 22. Januar 2017 = Langweiliger Sonntagvormittag? Muss nicht sein! Zu einem tollen Workshop am Sonntag um 11 Uhr lädt das Museum für Natur und Umwelt in Lübeck interessierte Familien ein.

Kinder (ca. 8 bis 12 Jahre) und Erwachsene können gemeinsam forschen und Neues lernen. Bei der „Entdeckungsreise in die Welt der Chemie und Physik“ erfahren die Teilnehmer, wie man eine kleine Rakete ohne Feuer betreiben kann oder wie es möglich ist, über Wasser zu laufen. Experimentiert wird im Museum mit Materialien, die man im Supermarkt, in der Drogerie oder im Baumarkt kaufen kann. Veranstalter des Workshops ist der der Naturwissenschaftliche Verein zu Lübeck e.V. (seine Mitglieder haben freien Eintritt), Referent ist Dr. Wolfgang Czieslik, ehemaliger Leiter des Gymnasiums am Mühlenberg in Bad Schwartau.

Der Workshop dauert von 11 Uhr bis 13.30 Uhr. Kosten: 6/3/2 Euro.

Es gibt noch freie Workshop-Plätze. Anmeldungen werden bis unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung telefonisch entgegen genommen (0451-1222296).