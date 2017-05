Family Slam – Poetry Slam meets Buddenbrookhaus – „Lass uns eine Familie gründen!“ – Unter diesem Motto lädt das Lübecker Buddenbrookhaus zu einem Poetry Slam der besonderen Art ein: Slam Poetry steht für künstlerische Freiheit und Vielfalt, für frischen Wind, junge Poeten, Neologismen und inspirierende Texte.

Der „Family Slam“ am Samstag, 20. Mai, vereint die unmittelbare Bühnenform des Poetry Slams mit den literarischen Inhalten der nächsten Labor- und Sonderausstellung ,,What a family!“ Die Manns von 1945 bis heute, die ab Sonntag, 25. Juni, im Buddenbrookhaus zu sehen sein wird. Mit selbstgeschriebenen Texten zum Thema Familie wird in die Poetry Slam-Szene entführt. Junge Slam-Künstler aus dem norddeutschen Raum treten auf die Buddenbrookhaus-Bühne und kämpfen um den Titel des Familienoberhauptes.

Unter den Teilnehmern sind bekannte Namen aus der Lübecker Slammer-Szene: Neben fünf jungen Poeten der U20 Slamgruppe Slämmerlämmer des Kinder- und Jugend Literaturhauses Bücherpiraten e.V. treten auch drei Slam-Künstler aus dem norddeutschen Raum auf, die den Weg über Slamarama Lübeck auf die Bühne des Buddenbrookhauses fanden. Den Abend organisiert Charlyn Evert, die derzeit ein freiwilliges kulturelles Jahr im Buddenbrookhaus absolviert.

Der „Family Slam“ ist ihr eine Herzensangelegenheit, um „nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne Lübecks Kulturszene etwas zu bereichern“, so die versierte Poetry Slammerin, die im Rahmen des Programms auch selbst einen Text beitragen wird. Moderiert wird der Abend von Schauspieler Steffen Lübkert. Die dreistündige Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene / Ermäßigte: 7 / 5 Euro.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Slamarama Lübeck und den U20 Slammerlämmern des Kinder- und Jugend Literaturhauses Bücherpiraten e.V. statt.