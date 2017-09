“Zum Bilderbogen”

Farina on Tour.

Faust – Die Rockoper

15. September 2017

Lübeck, Kultur Werft Gollan

Text: Farina u. Holger Kasnitz · Fotos: Holger Kasnitz

Am gestrigen Abend wurde im Ambiente der historischen Fabrikhalle der Kultur Werft Gollan in Lübeck mit „Faust – Die Rockoper“ eine spektakuläre Inszenierung nach Johann Wolfgang von Goethes Klassiker „Faust“ dargeboten. Mit rockigen Klängen, einfallsreichen Kostümen und überraschenden Showeffekten begeisterten Band und Darsteller das Lübecker Publikum. Egal ob Rock- oder Faust-Fan, jeder kam auf seine Kosten. Die Handlungen und Originaltexte von Goethe wurden gekonnt in Rockmusik gehüllt.Goethes „Faust“ ist heute wie damals hochaktuell, dabei setzt „Faust – Die Rockoper“ neue Maßstäbe in Sachen moderner Inszenierung mit klassisch-literarischen Texten.

Mit Standing Ovations wurden Band und Darsteller vom Publikum gefeiert und erst nach einigen Zugaben freigegeben.

Für das leibliche Wohl war durchgehend gesorgt.

Nach der Veranstaltung standen die Darsteller sympathischerweise für Interviews, Fotos und Autogrammen zur Verfügung (siehe Foto mit mir und den Hauptdarstellern). Von links.Goethe – Hartmut Hecht, Gretchen – Maria Kempten, Farina, Dr. Heinrich Faust – Martin Constantin, Hexe – Henrike Baumgart , Mephisto – Falko P. Illing. Auch Andenken waren am Merchandising-Stand erhältlich.

Mit der Band hätte ich auch gerne ein Foto gehabt, hat leider nicht geklappt. Die war von vielen anderen Rockoper-Fans umringt. Dafür konnte ich noch eine CD erstehen.

„Faust – Die Rockoper“ ist ein MUSS und unbedingt sehenswert!

Am Donnerstag und Freitag gab es schon drei Vorstellungen für Schüler, diese waren bis auf den letzten Platz ausverkauft.

lm nächste Jahr steht Lübeck mit auf dem Tourneeplan, sagte Michael Manthey von Manthey-Events Berlin.

Siehe auch unseren Bericht am 11. September 2017 · http://www.hier-luebeck.de/veranstaltungen/faust-die-rockoper/