Finissage Stroh, kostbar wie Gold – Letzte Gelegenheit: Am Mittwoch, 11. Oktober, endet im Lübecker St. Annen-Museum die Ausstellung Stroh, kostbar wie Gold. Lübecker Strohmarketerien des 18. Jahrhunderts . Aus einfachen Strohhalmen stellte der Lübecker Carl Hinrich Hering um 1710 bis 1730 so wunderschön verzierte Kästchen und Dosen her, dass sie als Liebesgaben begehrt waren und als Kuriosa fürstliche Kunst- und Wunderkammern bereicherten.

Heute sind nur wenige der Stroharbeiten aus der Werkstatt des ab 1694 in Lübeck aktenkundigen Meisters Carl Hinrich Hering erhalten. Ein gutes Dutzend dieser hochempfindlichen Arbeiten zeigt das St. Annen-Museum seit Juli 2017. Nun bietet sich die letzte Gelegenheit, einen Blick auf die ungewöhnlichen Stroharbeiten zu werfen. Ein reich bebilderter Katalog mit vier wissenschaftlichen Aufsätzen (144 S., ca. 200 Farbabbildungen, 8 Euro) ergänzt die faszinierende Schau. Der Eintritt kostet für Erwachsene / Ermäßigte / Kinder: 7 / 3,50 / 2,50 Euro.