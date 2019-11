Vicky Leandros eröffnet Weihnachtsmarkt mit Benefizabend Sängerin Vicky Leandros hat am Freitagabend in Schleswig-Holstein ein Benefizkonzert zugunsten mehrerer Kinderhilfsorganisationen gegeben. Die 67-Jährige hat dabei in der Kirche St. Marien in Basthorst (Herzogtum Lauenburg) vor etwa 300 Menschen mehrere Lieder gesungen. Zudem sollten an dem Abend me

Brandenburg: Polizisten posieren vor Graffiti – Polizei zieht Konsequenzen Polizisten knien vor einem Graffiti mit der Aufschrift "Stoppt Ende Gelände!": Vor den Klimaprotesten in der Lausitz sorgt dieses Foto im Netz für Wirbel. Die Brandenburger Polizei zieht Konsequenzen. Neun Polizisten aus Brandenburg haben vor einem Graffiti mit dem Slogan "Stoppt Ende Gelände" posie

Anke Schwitzer zur Vorsitzenden des NDR Rundfunkrats gewählt Schleswig-Holsteins frühere Vorsitzende der Gewerkschaft dbb - beamtenbund und tarifunion, Anke Schwitzer, wird neue Vorsitzende des NDR Rundfunkrats. Das Gremium habe die 66-Jährige am Freitag in Hamburg zur Nachfolgerin von Cornelia Nenz gewählt, teilte der NDR mit. Der Vorsitz des Vier-Länder-Sen

Gemeinden im Kreis Segeberg: Auszeichnung beim Stadtradeln Die Gemeinden Bad Bramstedt und Bebensee im Kreis Segeberg sind als aktivste Kommunen beim Stadtradeln 2019 ausgezeichnet worden. Bad Bramstedt erhielt den Preis für die meisten gefahrenen Kilometer, wie eine Sprecherin der Initiative am Freitag mitteilte. Jeder Teilnehmer sei innerhalb von drei Woc

Eberswalde: Erstes Foschungsinstitut zu Biosphärenreservaten In Eberswalde forschen Wissenschaftler und Studenten künftig an Biosphärenreservaten - an dem international ersten Institut dafür. Das "Biosphere Reserves Institute" wurde am Freitag an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) eröffnet. In seiner Form sei das Institut weltweit ei

Leag lädt AfD bei traditioneller "Barbarafeier" wieder aus Die AfD ist zur traditionellen "Barbarafeier" der Bergleute durch das Energieunternehmen Leag erst ein- und dann wieder ausgeladen worden. Das teilte die Leag am Freitag mit. Das Energieunternehmen wirft der AfD nach eigenen Angaben vor, die Leag mit Blick auf die bevorstehenden Proteste von "Ende G

RND: Innenminister beschäftigen sich mit Gewalt beim Fußball Die Innenminister der deutschen Bundesländer wollen sich bei ihrer Konferenz in der nächsten Woche in Lübeck mit dem Thema Gewalt bei Amateurfußball-Spielen beschäftigen. Das geht nach einem Bericht des "RedaktionsNetzwerks Deutschland" (RND) aus einer Beschlussvorlage des mecklenburg-vorpommerschen

Deichkind lässt Klimademo tanzen: Zehntausende Demonstranten Mit satten Bässen für besseres Klima: Sechs Wochen nach dem letzten globalen Klimaprotest mit bis zu 100 000 Teilnehmern hat Fridays for Future erneut Zehntausende in Hamburg auf die Straße gebracht. Dabei erhielten die Organisatoren am Freitag Unterstützung der Hamburger Hip-Hop-Formation Deichkind

Fall Jenny Böken: Zeugin drohen Konsequenzen Eine nach Auffassung der Staatsanwaltschaft unglaubwürdige Zeugin im mysteriösen Todesfall der "Gorch Fock"-Kadettin Jenny Böken muss möglicherweise mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ein Sprecher der Kieler Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag eine Prüfung, ob gegen die Zeugin ein Ermit