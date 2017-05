Frauenbüro und Evangelisches Frauenwerk: Gemeinsamer Besuch des Kieler „Denk“mals gegen Gewalt am 15. Mai – Nicht zum ersten Mal wurde bei der Frauenbürgerschaft im März 2016 der Wunsch nach einem Denkmal laut – ein Denkmal als Symbol zur Ächtung von Gewalt gegen Frauen.

In Kiel gibt es bereits seit 10 Jahren ein solches „Denk“mal: das Labyrinth „Nein in Stein – Wege aus der Gewaltspirale“ im Werftpart in Kiel Gaarden.

Dieses „Denk“mal wollen wir gemeinsam mit weiteren Interessierten anschauen, erleben, ergehen und erfahren.

Michaela Peschel (Autonomes Mädchenhaus Kiel) und Helga Rausch (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kiel) informieren, welche Wege, Schleifen, Zeiten und auch Gelder es benötigt hat, bis es zur Realisierung kam.

Abfahrt am 15. Mai ab Hbf Lübeck: 12:28 Uhr ∙Treff: 12:10 Uhr am Infopoint

Geplante Rückfahrt: 17:44 Uhr, 18:52h Ankunft in Lübeck

Kosten: 8,-€ (für die Zugfahrt, Gruppenticket)

Anmeldung bis spätestens 08.05. 2017 im Evangelischen Frauenwerk, Tel. 0451/300868712, Mail: frauenwerk-hl@kirche-ll.de oder frauenbuero@luebeck.de oder im Frauenbüro, Tel. 0451/122-1615