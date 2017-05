FRAUENBUSINESS unterwegs – 6. Rundtour am 17. Mai – Unternehmerinnen vor Ort, in ihrem Unternehmen kennenzulernen, kommt an. Nach bereits fünf erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen „FrauenBusiness unterwegs“ geht es im Jahr 2017 in die 6. Runde.

Unter dem Motto „FrauenBusiness unterwegs“ öffnen am Mittwoch, dem 17. Mai 2017, mehrere Lübecker Unternehmerinnen ihre Türen und laden zu einem „Werkstatt-Gespräch“ ein. „Ziel ist es, gelebtes Wissen und gemachte Erfahrungen weiterzugeben. Der Erfahrungsaustausch und das persönliche Gespräch machen dieses gefragte Veranstaltungsformat aus“, erläutert Elke Sasse, Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Lübeck.

Erste Station um 18:30 Uhr sind die Unternehmerinnen im „Ideenspeicher“, An der Untertrave 98. Christine Rudolf, Ingrid Gock und Constanze Rauschenbach nutzen mit ihren jeweiligen Metiers Fotografie, Landschafts- und Freiraumplanung und Grafik/Design den gemeinsamen Ort des „Ideenspeichers“ für genau das – in Gemeinschaft mit anderen kreativ sein zu können.

Danach geht es weiter zu “Bewegungsart“ in die Königstraße 97-99. Marie Louise John hat hier Ende 2015 ein „Bewegungsatelier“ eröffnet, wo tänzerische BewegungsArten sowie Präventionskurse im Vordergrund stehen.

Moderiert von Dr. Jutta Hastenrath gewähren die Unternehmerinnen in lockerer Runde Einblicke in ihre Unternehmen und ihre Tätigkeiten und berichten über ihre Erfahrungen mit der Selbstständigkeit.

Danach gibt es die Gelegenheit zum informellen Austausch bei einer weiteren Unternehmerin: der Abend klingt im Onni Seoul Kitchen in der Mühlenstr. 54 bei Jung Kang aus, die ein koreanische Restaurant betreibt. (Jede zahlt den eigenen Verzehr.)

Aufgrund der Größe der Räumlichkeiten ist die Teilnahme der Teilnehmerinnen begrenzt und es gibt aktuell nur noch wenige Restplätze. Bitte melden Sie sich im Frauenbüro der Hansestadt Lübeck entweder telefonisch unter 0451/122-1615 oder unter www.frauenbusiness-luebeck.de .

Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von 5,- € erhoben, der vor Ort zu entrichten ist.

Zum 6. Mal „FrauenBusiness unterwegs“ – Veranstalterinnen sind das Frauenbüro der Hansestadt Lübeck, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Lübeck das Frauennetzwerk sowie die Projektgruppe „FrauenBusiness“.