Freunde und Förderer wählen neuen Vorstand – Die Freunde und Förderer der Krummesser Kirchenmusik e.V. wählen am 23.11.2016 einen neuen Vereinsvorstand. Dabei wird es zu einer personellen Erneuerung des Vorstandes kommen. Für Spannung ist also gesorgt. Die Mitgliederversammlung beginnt um 19:30 Uhr im Krummesser Sonnenhaus in der Lübecker Straße.

Auf der Tagesordnung steht neben den turnusmäßigen Vorstandswahlen insbesondere ein Rückblick auf die ereignisreichen Jahre 2015 und 2016. Nach dem 15-jährigen Vereinsjubiläum wurde das 50-jährige Bestehen des Posaunenchors gefeiert. Im Rahmen der Haushaltsplanungen sind aktuelle Fördermaßnahmen für 2016 und 2017 zu beschließen.

Vereinsvorsitzender Wolf-Dietrich Bartsch: „Unser Verein leistet einen großen Beitrag zum Erhalt der hochwertigen Kirchenmusik in der Krummesser Kirchengemeinde. Auch zukünftig wollen wir zum Beispiel durch die Anschaffung von Musikinstrumenten oder Noten die vielen Musikerinnen und Musiker aktiv unterstützen.“

Alle Mitglieder sind zu der Versammlung herzlich eingeladen, Gäste sind willkommen.