Gabriele Hiller-Ohm lädt zum Klönschnack am 6.9. in Labenz ein – Die für Lübeck und die Ämter Berkenthin und Sandesneben zuständige Bundestagsabgeordnete Gabriele Hiller-Ohm (SPD) lädt am Mittwoch, 6. September 2017, gemeinsam mit der SPD Labenz zum politischen „Klönschnack“ ein. Gabriele Hiller-Ohm, die im Wahlkreis 11 erneut für den Bundestag antritt, möchte mit den Wählerinnen und Wählern in Labenz und den umliegenden Gemeinden ins Gespräch kommen.

Dazu gibt es eine Kostprobe von vor Ort kaltgeräuchertem Lachs direkt aus dem Räucherofen. Vorher wird Hiller-Ohm an den Haustüren in Labenz unterwegs sein und sich vorstellen sowie über ihre Ziele und die der SPD informieren.

Der politische „Klönschnack“ findet statt:

Am Mittwoch, 6. September 2017

um 17:00 Uhr

am Bouleplatz, Hauptstraße/Ecke Schmiedetwiete, 23898 Labenz

(bei Regen: im Gemeindezentrum Labenz, Schulweg 4, 23898 Labenz).

Dazu Gabriele Hiller-Ohm: „Der politische ‚Klönschnack‘ bietet eine gute Gelegenheit, um mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Labenz und der Region über ihre Wünsche an die Politik sowie meine Ziele für den Wahlkreis und das Wahlprogramm der SPD zu sprechen. Ob kostenfreie Bildung von der Kita bis zum Meister oder Master, gute Arbeit und gute Rente – die SPD hat weiter viel vor, um für gerechte Chancen für alle, die hier leben, zu sorgen. Ich freue mich auf interessante Gespräche und viele Anregungen für meine Arbeit und die SPD-Politik. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!“

Ab 15 Uhr wird Gabriele Hiller-Ohm gemeinsam mit SPD-Mitgliedern in Labenz in einer „Tür-zu Tür-Aktion“ Haushalte direkt besuchen und ihre politischen Ziele sowie das Programm der SPD für die kommende Bundestagswahl vorstellen.

Anmeldungen zum „Klönschnack“ werden gern unter Tel. (0451) 7027220 oder der E-Mail gabi@hiller-ohm.de entgegengenommen, es ist aber auch eine spontane Teilnahme möglich.