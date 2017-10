GeoPark Schnupperexkursion – Seeigel, Klapperstein & Co. – Modderhose übergezogen, Regenstiefel eingepackt und auf geht’s zum kleinen Abenteuer zwischendurch! Am Samstag, den 14.10.2017 von 14.00 – 15.30 Uhr lädt der GeoPark Nordisches Steinreich zur geologischen Exkursion ins Kieswerk Fischer in Tensfeld bei Segeberg ein! Ob Seeigel, Klappersteine oder glitzernde Minerale – von klein bis groß findet hier jeder kleine Schätze für die Fensterbank!

Unsere 90 minütigen Schnupperexkursionen bieten eine interessante Einführung in die Welt der Steine und Fossilien. Im Tensfelder Kieswerk hat man darüber hinaus die Chance, einen Verwandten des „Sternberger Kuchens“ ausfindig zu machen – Im Gegensatz zu den allgegenwärtigen, ursprünglich skandinavischen Kieseln ist dieser nämlich ein original norddeutsches Sedimentgestein. Vorkenntnisse sind für diese Exkursion nicht notwendig. Die Exkursionsleitung hat die Dipl. Geologin Franziska Burmeister.

Es wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 5,-€ bzw. für Familien

10,- € erhoben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist ab

13.30 Uhr im Eingangsbereich des Kieswerks Fischer in Tensfeld (Kiesstraße, 23824 Tensfeld). Wer hat, bringt Hammer, Schutzbrille und Lupe selbst mit.

Eine genaue Anfahrtsbeschreibung und weitere Informationen zu dieser und weiteren geologischen Veranstaltungen finden Sie unter:

www.GeoPark-Nordisches-Steinreich.de