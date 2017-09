GeoPark: Tag des GeoTops – Tiefe Meere, heiße Salzwüsten und eine der größten Katastrophen der Erdgeschichte – davon sprechen die wichtigsten GeoTope des GeoParks Nordisches Steinreich. GeoTope sind wie natürliche Lehrbücher. Ohne diese Archive der Erdgeschichte wären uns Evolution, Eiszeiten, Klimaveränderung, Plattentektonik oder Massenaussterben kein Begriff.

Unterstützt von drei geologischen Landesämtern bietet der GeoPark Rund um den Tag des GeoTops (17.9.) wieder zahlreiche Veranstaltungen zum Thema an. Es beginnt am Samstag, den 16.9.. Hier gibt es im GeoPark Nordisches Steinreich gleich zwei Veranstaltungen. Eine Schnupperexkursion in das Kieswerk Tensfeld bei Segeberg (14:00 Uhr) und zeitgleich eine Exkursion in Lüneburg (14:00 Uhr) unter dem Motto:

„Warum der Kalkberg gar kein Kalkberg ist – Über die Geheimnisse des Lüneburger Untergrunds“. Die Exkursion beschäftigt sich mit dem Lüneburger Salz. Wie kam das Salz in den Lüneburger Untergrund und warum bewegt sich dieser noch immer?

Am Sonntag, den 17.9., dem eigentlichen Tag des GeoTops, geht es auf und in den Segeberger „Kalkberg“, der natürlich kein Kalkberg ist. Ein Spaziergang auf dem Berg (12:00 – 13:30 Uhr) und eine geologische Führung in den Berg (14:30 – 16:00 Uhr) führen ein in die bedeutendsten erdgeschichtlichen Ereignisse der Vergangenheit unserer Region. Und dies sind nicht die Eiszeiten, sondern tiefe Meere die austrockneten und Salzwüsten hinterließen, Trockenheit und ein globales Massenaussterben.

An keinem anderen Ort in Schleswig-Holstein, sondern nur hier in Segeberg können wir diesen Meeresblick genießen, den Blick auf ein Meer von vor über 250 Millionen Jahren.

Details und eine genaue Anfahrtsbeschreibung zu diesen und vielen anderen Veranstaltungen findet man unter:

www.geopark-nordisches-steinreich.de