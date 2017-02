Glänzend – Die Silbersammlung des St. Annen-Museums – Schimmernd, kostbar, prachtvoll: Die Silbersammlung des St. Annen-Museums in Lübeck umfasst wertvolle Kelche, Pokale, Prunk- und Gebrauchsgegenstände aus dem Besitz der Kirchen, mittelalterlichen Zünfte und Lübecker Familien. Jedes Exponat steht für sich mit Geschichte und Geschichten. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe MuseumsMomente erfahren die Besucher am Donnerstag, dem 16. Februar, von der glänzenden Pracht kleiner und großer Schätze und dem Handwerk der Gold- und Silberschmiede Lübecks. Die Führung nimmt sich Zeit für eine intensivere Betrachtung der einzelnen Exponate und lädt daher besonders Besucher ein, die Zeit zum Verweilen mitbringen. Jeder Termin der Reihe führt in einen Teilbereich der Museumssammlung ein. Weitere Donnerstagstermine: 16. März, 20. April, 18. Mai, jeweils um 15 Uhr. Die Führung dauert 90 Minuten. Eintritt für Erwachsene / Ermäßigte / Kinder: 11 / 7,50 / 6,50 Euro.

Es handelt sich um eine Begleitveranstaltung zur Sonderausstellung „Silberglanz & Silbergier“ des Europäischen Hansemuseums (zu sehen bis 26.2.2017).