Glücksfischer-Kinderangeltag im Naturbad Falkenwiese · „Fast alle Gewinner einer Kinder-Angelausrüstung haben ihren Gewinn abgeholt.“ stellt der Vereinsjugendwart Nils Kimm zufrieden fest. „Da hat sicher auch das schöne Wetter beigetragen. Wenn es jemanden gibt, der für das Wetter zuständig ist, dann muss das ein Glücksfischer sein. Wir haben immer Glück mit dem Wetter gehabt.“50 Kinder und ihre Geschwister, Eltern, Großeltern und Freunde haben die Glücksfischer im Naturbad Falkenwiese begrüßen können. Zusammen mit der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung zu Lübeck hat der Verein den Kindern jeweils eine Wurfangel nebst einer Grundausrüstung zum Angeln geschenkt.

Im Naturbad Falkenwiese standen den Kindern erfahrene Angelbetreuer zur Verfügung, die ihnen das Weitwerfen mit der Angelrute ebenso gezeigt haben wie den komplizierten Zielwurf auf eine Scheibe. Da war Konzentration für die kleinen Petrijünger gefordert. „Kinder sind ungeheuer geschickt beim Lernen der auf den ersten Blick komliziert aussehenden Abläufe beim Auswurf einer Angel“ sagt Andreas Hardt vom Glücksfischer-Vorstand. „Und alle Kinder haben problemlos die Wurfübungen geschafft. Die meisten Kinder waren nach nur fünf Minuten in der Lage, bereits geradeaus zu werfen. Das ist eine tolle Leistung.“

Zusätzlich zu den praktischen Angel-Wurfübungen war ein Besuch bei den Molchen und Goldfischen des Lübecker Schulgartens vorgesehen, der direkt neben dem Naturbad Falkenwiese liegt. Da blühlt und grünt es derzeit prächtig. Der Kinderangeltag wurde abgerundet von Zauberer Roger, der die Kinder in eine Fantasiewelt entführt und alle – nicht nur Kinder, auch die Erwachsenen – immer wieder zum Staunen und Lachen gebracht hat.

Das nächste praktische Angeln für Kinder findet am 13. Juli 2019 um 17.00 Uhr und am 20. Juli 2019 um 20.00 Uhr statt. Anmeldungen nehmen die Glücksfischer per Email unter info@die-gluecksfischer.de entgegen.