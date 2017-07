Gospel: Haeven 111

“Zum Bilderbogen”

Fotos: Yasser Arafat · Am Freitag, 14.7., fand um 20 Uhr die Gospelnacht in der Strandkirche Scharbeutz statt. Heaven 111 und MuT bestritten die Gospelnacht und die musikalische Leitung hatte Lena Sonntag und Marvin Holtz.Der Gospel-und Popchor Heaven One Eleven – benannt nach der Hausnummer der Strandkirche – fühlt sich in allen Bereichen der modernen Musik zuhause und das merkten die Besucher der Kirche, die bis auf den letzten Platz besezt war. Selbst draussen saßen weitere 50 bis 60 Gäste und lauschten den Klängen und Stimmen..

Special Gast vom Timmendorfer Strand war „LaTiDo“, ein Internationaler Chor http://timmendorfer-strand.de/de/news/2016/01/15/latido-der-neue-internationale-chor/