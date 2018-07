“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Wolfgang Freywald · In diesem Jahr gab es die Gospelnacht 2018 gleich x2! Damit jeder einen Platz bekam, gab es in diesem Jahr gleich zwei Gospelnächte und es war wieder ein Gospel-Traum. Am Freitag, 29.6., 20.00 Uhr & am Samstag, den 30.6., 20.00 Uhr, fanden die Veranstaltungen wieder in der Strandkirche Scharbeutz statt – Heaven 111 – benannt nach der Hausnummer der Strandkirche – ist der Gospel- und Popchor der Kirchengemeinden Scharbeutz und Gleschendorf. Hier findet man die aktuellen Termine und einige Eindrücke von vergangenen Konzerten und mehr. wie gehabt gab es natürlich wieder gut zu Essen und zu Trinken und einen Livestream über die Abende. Wir zeigen vorab ein paar Fotos, der große Bilderbogen und der Videozusammenschnitt werden etwas später folgen. >>>>

Der Chor wurde 2002 als Gospel- und Popchor in der musikalischen Kooperation der Ev.-luth. Kirchengemeinden Scharbeutz und Gleschendorf gegründet. Inzwischen besteht er aus ca. 70 Frauen und Männern im Alter zwischen 16 und 65 Jahren.

„Wir sind in mehreren Gottesdiensten in Scharbeutz und Gleschendorf zu hören sowie in unseren Konzerten an verschiedenen Orten. Jedes Jahr im Sommer feiern wir eine große Gospelnacht in der Strandkirche. Meistens laden wir dazu Gastchöre oder Gastmusiker ein und übertragen das Konzert per Videoleinwand nach draußen – damit alle Platz haben!“

Wir haben viel Freude daran, unsere Begeisterung für die Musik und den Glauben auch durch außergewöhnliche Projekte an unsere Zuhörer weiterzugeben. So feierten wir beispielsweise unseren 10. Geburtstag mit einer Open-Air Gospelnacht am Strand oder führten 2016 das Musical „Jesus Christ Superstar“ auf.

Singen verbindet – das stellen wir immer wieder fest. Wir laden euch herzlich ein, dabei zu sein, ob als Zuhörer oder als Mitsänger. Weitere Infos dazu findet ihr unter „Aktuelles“ und „mitsingen“.

Die Chorleiterin von Heaven 111, Lena Sonntag, ist Kirchenmusikerin in Scharbeutz und Gleschendorf und führte souveren durch den Abend. Ihr Herz schlägt besonders für die Chormusik. Neue Wege einzuschlagen und spannende musikalische Projekte umzusetzen ist ihr immer wieder eine erfüllende Herausforderung.

Der neue Jugendchor

Du bist 12 bis 16 Jahre alt? Du hast Spaß an Musik? Du singst gerne mit anderen gemeinsam? Dann bist du richtig im Jugendchor!

Der neue Jugendchor probt vierzehntägig Freitags um 19.00 Uhr im Alten Pastorat Gleschendorf. Die nächsten Termine sind:Die Kinderchöre

Im Kinderchor kann man tolle Lieder singen, neue Freunde finden, Musicals aufführen, Familiengottesdienste feiern und Geschichten über Gott und die Welt kennenlernen. Ab 5 Jahren geht´s los! Die „Minis“ proben Dienstags um 15.15 Uhr in der Geroldkirche Klingberg.

Ab dem dritten Schuljahr wechseln die Kinder zu den Großen. Die „Kids“ proben am Dienstag um 16.15 Uhr.

Beide Grupppen werden von Lena Sonntag mit der Assistenz von Schwester Bärbel Hoffmann geleitet. Neue kleine Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich willkommen! Unter „Aktuelles“ findet ihr auch die Termine der Kinderchöre.