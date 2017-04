Gregor Gysi kommt nach Lübeck – (Archivfoto: Gysi 2013 in Lübeck) Gregor Gysi kommt am Dienstag, den 2. Mai nach Lübeck und spricht anlässlich der Landtagswahl 2017. Um 17 Uhr beginnt die Veranstaltung auf dem Lübecker Schrangen, zwischen Breiten Straße und Königstraße. Ab 17 Uhr legt „lizzie liebe vom Liebe & Respekt Kollektiv/ Bollwerk“ Musik auf und sorgt für Stimmung.An den Standen finden die Besucherinnen und Besucher etwas für das leibliche Wohl und alles für Ihren Informationsbedarf. Um 17.30 Uhr spricht Katjana Zunft, die aussichtsreiche Landtagskandidatin und Lübecker Spitzenkandidaten der LINKEN. Katjana Zunft hat den Women´s March in Lübeck organisiert und ist Vorsitzende der LINKEN in Lübeck.

am 30. April 2017, 11:13 Uhr