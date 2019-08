“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Gustav Peter Wöhler mit Band in Eutin beim SHMF 29. August 2019 · Der Sänger und Schauspieler Gustav Peter Wöhler gastierte am Donnerstag, 29. August 2019 mit seiner Band in Eutin auf der Freilichtbühne, Open Air. Nach dem Soundcheck stärkten sich die Musiker im Außenbereich der Restaurants. Rinderroulade mit Broccoli, Salzkartoffeln und Soße stand auf dem Speiseplan.

Die Gäste kamen in den Restaurationsbereich um sich ebenfalls vor der Veranstaltung an den leckeren Speisen oder Getränken zu stärken.

Ein Mann lief mit einer Weinflasche und vier Gläsern an mir vorbei. Es war Bernd Neumann der zu seiner Frau und seinen Freunden ging. Mein Foto zeigt, von links: Bernd Neumann, Peter Steinle, Heike Neumann und Heike Steinle vom Tourette Team aus Campo, MV, Ratzeburger See. Fünf fesche Mädels aus Gegend zwischen Grömitz und Oldenburg in Holstein liefen mir in die Arme und fotografierte sie an dem Banner der Eutiner Festspiele. Von links: Claudia Ahrens, Anja Kummert, Dörte Wildfang, Martina Schröder und Margaret-Rose (Rosi) Zimdahl. Danach traf ich noch zwei nette Frauen, die auf einer Treppe saßen und nicht zu ihren Leuten konnten. Sie kamen zu spät und trauten sich nicht zu ihren Plätzen im Block D. Die eine Frau sagte: „Wir sind mit 20 Personen vom Hofladen Klostersee aus Grünwohldhorst aus der Nähe von Cismar hier, nun warten wir bis zur Pause weil wir die anderen Gäste nicht stören wollen“. Von Jörg Plagmann vom SHMF bekam ich viel Unterstützung! Der ehemaliger NDR-Lübeck Mitarbeiter, Thomas Willem lief mir auch noch über den Weg, wir hatten lange nicht gesehen. Fahr nach Eutin und du triffst Leute. Nun ging es los.

Der Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festival Dr. Christian Kuhnt trat auf die Bühne und kündigte die Musiker an und forderte für sie zur Begrüßung einen riesigen Applaus. Dann kamen die Künstler auf die Bühne und die Behind Blue Eyes – 22 Jahre Jubiläumstour begann. Gustav Peter Wöhler sagte: „Wir waren noch nie in Eutin, aber wir kommen wieder“. Die zirka 1300 Musikfreunde die zu der Veranstaltung in die Arena der Seebühne im Schlossgarten am Großen Eutiner See gekommen waren, applaudierten gleich weiter.

Start war mit dem ruhigen Song “From The Morning“ von Nick Drake. Nachdem Gustav Peter Wöhler zwei Songs gesungen hatte, sagte er: „Das ist hier was für Onkel Gustav, ich brauche hier eine Rampe um dichter zu euch zu kommen, ich habe Arthrose, ach da ist ja eine Rampe. Jetzt ein Song für Leute die unter 1,70 Meter groß sind. Ich singe jetzt den Titel “Short People“ von Randy Newmann“. Musikalisch begleitet wurde Wöhler von Kai Fischer am Flügel, Olaf Carimir am Bass und Mirko Michalzik auf der Gitarre. Nach einer Stunde Musik und Gesang, gab es eine 20 minütige Pause und Frauen vom Hofladen konnten sich zu ihren Kolleginnen und Kollegen begeben. Dann ging es musikalisch weiter und es gab auch noch vier Zugaben. Gegen 22:30 Uhr war der schöne Abend beendet.

Hallo Onkel Gustav, dann warten wir in Eutin auf dein nächstes Konzert.

Bis zum Kultur Gut Hasselburg hatten die Männer es schon mal geschafft.

Am Sonntag, 1. September 2019 findet in der Sparkassen-Arena-Kiel das Abschlusskonzert des Schleswig-Holstein Musik Festival mit der NDR Radiophilharmonie und dem Dirigenten Christian Schumann statt. Disney in Concert – Fantasia.

