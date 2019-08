Foto (1): Musea GmbH: Sebastian John · Archivfoto (2): TBF/Holger Kasnitz · Lübeck, 28.8.2019: Halbzeit: Bis jetzt haben 56.000 Besucher die 25 Bildszenen und etwa 75 Sandskulpturen auf den 4.800 Quadratmetern der überdachten Ausstellungsfläche in Travemünde bestaunt. Oliver Hartmann, Ausstellungsleiter, zur Halbzeitbilanz: „Wir hören tolles Feedback von unseren Gästen, die von den Skulpturen und dem Handwerk des Sandcarvers begeistert sind – wir sind sehr zufrieden.“ Bis zum 20. Oktober haben die Gäste und Anwohner der Ostseeküste die Möglichkeit, die Ausstellung zu besuchen – auch in den nächsten beiden Jahren soll die Sandskulpturen-Ausstellung wieder in Travemünde zu finden sein.

Das Holstentor und eine Fassade der Speicherstadt in Lübeck, Musea GmbH: Sebastian John

Bei Regen ein ansprechender Ausflug

Die Ausstellung lädt besonders, aber nicht nur bei Schietwetter zu einem Besuch ein – da sie überdacht ist, sind die Skulpturen und Szenen wetterbeständig und bieten eine tolle Abwechslung zu den Strandbesuchen. Neben den beeindruckenden Kunstwerken finden die kleinen und großen Besucher auch unterschiedlichste Sandproben aus der ganzen Welt und erfahren viel Wissenswertes über das Thema Sand – stärken können sich die Besucher dann im gemütlichen Bereich der Gastronomie.

Skulpturen auch entlang der Lübecker Bucht

Neben den Sandskulpturen, die unter dem Motto „Maritime Abenteuer“ in der Ausstellungshalle in Travemünde gebaut wurden, finden sich auch Figuren entlang der Lübecker Bucht: An der Travemünder Strandpromenade in Höhe des Hotels „Atlantik“ hat sich Störtebecker, ganz aus Sand, ein ruhiges Plätzchen gesucht. In der Lübecker Innenstadt auf dem Schrangen findet man einen tollen Piraten und Fiete, das Maskottchen des CITTI-PARKS Lübeck, hat sich in der Mall niedergelassen. Auf dem Seepferdchen-Brunnen in Timmendorfer Strand und am Hafen in Niendorf/Ostsee wurden zwei maritime Motive platziert, die zum Staunen einladen. Die Sandcarver von Travemünde präsentieren sowohl Indoor als auch Outdoor ihre Künste.

In 2020 neue Sandwelten

Bereits jetzt steht die Planung für die Sandwelten im nächsten Jahr in den Startlöchern: „Wir freuen uns, die Wünsche und Ideen unserer Gäste zu sammeln – und die schönste dann als Motto für die Sandskulpturen-Ausstellung im nächsten Jahr zu küren“, sagt Oliver Hartmann. Im Gastronomie-Bereich steht eine Abstimmungs-Box, in die kleine und große Sand-Fans ihre Vorschläge einwerfen können – um dann noch einmal in diesem Jahr in maritime Abenteuer einzutauchen.

Mehr Infos zu der Sandskulpturen-Ausstellung in Travemünde