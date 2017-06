The place to be: Vom 23. bis 25. Juni steigen die Hamburg Harley Days 2017

• Größter Harley-Davidson City-Event Europas

• Motorräder, Musik und gute Laune in Deutschlands beliebtester Stadt

• Steilwandfahrer, Probefahrten, Ride-In Bike Show und große Parade

(Neu-Isenburg, 11.04.2017) 2015 fand das Meinungsforschungsinstitut YouGov

heraus, dass sie die beliebteste Stadt Deutschlands ist. The Economist listete

sie 2016 gar unter den zehn lebenswertesten Städten der Welt – noch vor

Sydney, New York, London, Tokio und Berlin. Die Rede ist von Hamburg. Architekturfreunde begeistert sie mit Highlights wie der Elbphilharmonie,

Romantiker lieben ihre Landungsbrücken, Shopping Queens stehen auf den

Jungfernstieg und Motorradfans zieht es Jahr für Jahr zu den Hamburg Harley

Days. In diesem Jahr findet Europas größter Motorrad-City-Event vom 23. bis

25. Juni statt, und einmal mehr werden Besucheraus aller Welt erwartet.

Homebase der Megaveranstaltung ist wieder die Zeltstadt Harley Village, die

auf 40.000 Quadratmetern rund um den Großmarkt errichtet wird. Mitten durch

die schier unzähligen Händler- und Cateringstände windet sich die Mainstreet,

auf der Sehen und Gesehenwerden angesagt ist. Zu kaufen gibt es hier

schlichtweg alles, was mit Harley-Davidson korrespondiert. Hier bewundert man

abgefahrene Motorradumbauten im Bikers Power Customizer Village und

furchtlose Steilwandfahrer, die mit dem Dreifachen ihres Gewichtes an die „Wall

of Death“ gepresst werden. Von hier starten die kostenlosen Probefahrten auf

nagelneuen US-Bikes und natürlich die große Parade am Sonntag – auf einer

rund 33 km langen Strecke entlang der Landungsbrücken, über die

Köhlbrandbrücke und die Reeperbahn. Einen Tag zuvor findet das Schaulaufen

der schönsten Motorradumbauten in der Mönckebergstraße statt, zu dem rund

100 Maschinen in der Ride-In Bike Show antreten.

Und weil ein Harley Event ohne Musik, die mitreißt und in die Beine fährt,

undenkbar wäre, heizen etliche wilde Bands dem Publikum ein. Dazu gehören

unter anderem Tex-Mex-Lady Patricia Vonne, die mit energiegeladenem

Rock ’n’ Roll und Rhythm and Blues den Puls in die Höhe treibt, und Jimmy

Cornett & The Deadmen, die einen wogenden Mix aus rassigem Blues- und

heißem Southern Rock bieten. Hard Rock-Fans dürfen weder Thundermother,

die geballte charismatische Frauenpower aus Stockholm, verpassen, noch die

australisch-amerikanische Truppe The Dead Daisies, die schon als Support von

ZZ Top, Aerosmith und Alice in Chains unterwegs war. Kein Wunder,

schließlich hat sich hier eine Runde echter Vollblut-Rocker versammelt, die

unter anderem den Bands Mötley Crüe, Whitesnake, Thin Lizzy und Foreigner

entstammen.

Und spätestens, wenn am Großmarkt der Letzte das Licht ausknipst, geht’s auf

der Reeperbahn weiter. Europas größte Partymeile ist „der“ Anlaufpunkt für alle

Nachtschwärmer, und mittendrin liegt der Spielbudenplatz, die Side-Location

der Hamburg Harley Days. Für die gesamte Veranstaltung ist wie gewohnt der

Eintritt frei. Einerlei, ob sie Motorrad fahren oder nicht, sind alle, die Spaß an

Motoren, Musik und good Vibrations haben, herzlich willkommen. Weitere

Informationen findet man unter www.hamburgharleydays.de.