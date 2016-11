Handwerkskammer berät auf dem Karrieretag in Lübeck – Über Karrierewege im Handwerk informiert die Handwerkskammer am 10. November 2016 von 13 bis 16.30 Uhr auf dem Karrieretag in Lübeck im Audimax des BioMedTec Wissenschaftscampus (Mönkhofer Weg 245, Gebäude 65). Das Angebot richtet sich vor allem an Studierende, die einen Abbruch ihres Studiums erwägen und auf der Suche nach Alternativen sind.

Mit einer dualen Ausbildung in einem von über 130 Ausbildungsberufen, dem Erwerb von Zusatzqualifikationen oder der Verbindung von Ausbildung und Studium bietet das Handwerk zahlreiche Karriereoptionen jenseits von Hochschul- oder Fachhochschulstudium. Die Handwerkskammern Lübeck und Flensburg haben im vergangenen Jahr das Projekt „Kursänderung! Handwerksbetriebe bieten Ausbildungsplätze für Studienabbrecher/innen“ gestartet, um Studienzweifler über genau diese Möglichkeiten zu informieren. Dazu präsentiert sich das Projekt unter anderem auch auf akademischen Karrieremessen wie dem Karrieretag in Lübeck. „Wir ergänzen das Angebot der Messe mit einem wichtigen Beratungsangebot für junge Menschen, die möglicherweise die Fortsetzung ihres Studiums in Frage stellen“, betont Jörg Ahrens, Projektkoordinator der Handwerkskammer Lübeck.

Interessierte können sich am Informationsstand der Handwerkskammer Lübeck von Jörg Ahrens beraten lassen oder einen individuellen Beratungstermin vereinbaren.

Informationen zum Karrieretag in Lübeck unter dem Motto „Wirtschaft trifft Wissenschaft“ sind im Internet unter http://www.bio-med-tec.de/karrieretag.html zu finden. Informationen zum Projekt „Kursänderung! Handwerksbetriebe bieten Ausbildungsplätze für Studienabbrecher/innen“ gibt es unter www.kursaenderung-ins-handwerk.de.