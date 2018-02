Text: Veranstalter, Foto: TBF/Holger Kasnitz – Hans Scheibner am 15. Februar 2018 auf dem Theaterschiff in Lübeck. „Auf ein Neues 2018“, Hans Scheibners satirischer Jahresausblick – Prost Neujahr – auf ein Neues: Ein Ausblick:Oh, wie schön, wird das ein gutes Jahr. Merkel und Schulz haben geheiratet: er konnte es einfach nicht mehr ohne sie aushalten.

Die SPD ist abgetaucht, weil es zur Erneuerung nicht reichte, einfach nur von vorn zu beginnen. Andrea Nahles wollte zum ZDF als Talk-Show Tante wechseln – hat aber leider zu wenig Ahnung von Politik und entspricht nicht dem Schönheitsideal für Fernsehmoderatorinnen. Außer in Ägypten dürfen nun auch bei uns im neuen Jahr Frauen Auto fahren, wenn sie die Einparkprüfung bestehen.

Seehofer ist in den Alpen verschollen. Zuletzt wurde er in 4000 Meter Höhe auf der Suche nach der Obergrenze gesehen. Die Bundesligatabelle wird auf den Kopf gestellt: HSV führt vor Bayern und Wolfsburg. Gesundheitsministerium meldet: 90 Prozent alle Lebensmittel vergiftet. Täter sind ermittelt aber nicht verhaftet: Bayer & Monsanto mit Glyphosat. Prost Neujahr!

Sie werden sehen: Hans Scheibner hat wieder recht!

Beginn: 20:00 Uhr