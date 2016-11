“Zum Bilderbogen”

Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Heiligabend am Alten Leuchtturm – 24. Dezember, 13:00 bis 16:00 Uhr – Alle Jahre wieder ist der Alte Leuchtturm in Travemünde am heiligen Abend Treffpunkt für über tausend Travemünder und Lübecker, Weihnachtsurlauber und Tagesgäste. Traditionell ist auch der Besuch des Weihnachtsmanns und seines Engels, die mit der Kutsche vorfahren und anschließend schokoladige Geschenke an die Kinder verteilen. Vor Ort wird in zwei Buden heißer Glühwein und Kinderglühwein ausgeschenkt. Passend zur weihnachtlichen Atmosphäre sorgt wieder das Bläserensemble der Musikschule Lübeck für besinnliche Klänge. Weiterhin können die Kleinen eine Rundfahrt mit der Pferdekutsche unternehmen.

Alter Leuchtturm, Am Leuchtenfeld 1, 23570 Lübeck-Travemünde

Keine Anmeldung erforderlich, freier Eintritt

info@leuchtturm-travemuende.de, Tel. 04502 / 88 91 790