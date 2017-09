HERBSTTOUR 2017: Nicole Johänntgen & Peter Finc feat. Derek Brown – Crazy Saxophones meets groovy Singer Songwriter · Bei Nicole Johänntgen und Peter Finc trifft ein verspieltes Jazz Saxophon auf groovige Singer Songwriter Songs, die viele Stilrichtungen einfliessen lassen. Das Duo lässt sich alle Freiheit bei den Konzerten. Power steckt hinter den beiden und so wird jedes Konzert zu einem Erlebnis der besonderen Art. Im Herbst werden die beiden Musiker ihre erste CD namens„Live“ präsentieren. Mit dabei sein wird der amerikanische BEATBoX Saxophonist Derek Brown, der als Support Act für das verrückte Duo in Deutschland mittourt. And live music goes on!

26.09. Saarbrücken, Kunstwerk Malzeit

27.09. Hamburg, Birdland

28.09. Lübeck, CVJM

29.09

. Erfurt, Jazzclub

30.09. Zürich, Bunker

01.10. Zürich, Villa Irniger

01.10. Winterthur, Esse Musicbar

15.10. Paris, Jazz à la cité

Nicole Johänntgen & Peter Finc: https://www.youtube.com/watch?v=fw7QImKDtrA

CRAZY AND WILD!

BIOGRAFIEN

Nicole Johänntgen (*1981 in Fischbach) ist eine deutsche Jazzsaxofonistin, Komponistin und Botschafterin. Seit 1998 tourt sie mit ihrer Band NICOLE JO durch Europa. Mit der sechsten CD Colours präsentiert die Gruppe einen spritzigen Mix aus Jazz, Funk, Blues bis hin zu rockigen Elementen. Johänntgen lebt seit 2005 in Zürich und hat jüngst das Album „Henry“ mit ihrer New Orleans Band veröffentlicht.

Sie ist Gewinnerin des internationalen 7 Virtual Jazz Club Wettbewerbs 2016 und des Kompositionswettbewerbs des Jazzclub Zürich 2017.

Peter Finc (*1975 in Baden) ist Singer/ Songwriter und spielt neben der Gitarre mehrere Instrumente. Seit 1997 ist er in diversen Formationen tätig und arbeitet u.a. mit Max Lässer, Quasi Quattro und Jeff Siegrist. Ausflüge in die Kindermusik macht er mit Linard Bardill und Rolf Zukowski in der Schweiz.

2007 gründet der Autodidakt sein eigenes Label „Don`t Ask Why Records“ und veröffentlichte kürzlich das erste Album mit der Saxophonistin Nicole Johänntgen. Er tourt weltweit und hat sein altes Wohnmobil mit Solarzellen ausgestattet und veranstaltet Konzerte ab Sommer 2017.

Derek Brown lebt in Chicago und tourt als BEATBoX Saxophonist weltweit. Von Jazz über Funk bis Pop beeindruckt er das Publikum mit seiner einzigartigen Beatbox -Technik. versuchte er herausfinden, wie man ohne elektrische Hilfsmittel möglichst viel aus einem Saxophon herausholen kann. Dabei bediente er sich bekannter Saxophontechniken und verschiedenen neuen perkussiven Sounds.