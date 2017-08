Hiller-Ohm lädt zum „Gabi-Café“ in St. Lorenz Süd ein – Die Lübecker Bundestagsabgeordnete Gabriele Hiller-Ohm (SPD) lädt am Samstag, 26. August 2017, zu ihrem nächsten „Gabi-Café“ ein. Diesmal möchte Gabriele Hiller-Ohm mit den Wählerinnen und Wählern in St. Lorenz Süd über das Wahlprogramm der SPD und ihre Ziele für Lübeck ins Gespräch kommen.

Dazu lädt Hiller-Ohm in Kooperation mit dem Bürgertreff der SPD Holstentor Süd ins Stadtteilhaus im Hansering ein.

Das „Gabi-Café“ findet statt:

Am Samstag, 26. August 2017, um 10:00 Uhr im Stadtteilhaus, Hansering 20 b, 23558 Lübeck.

Dazu Hiller-Ohm: „Mit meiner ‚Gabi-Café‘-Tour durch die Stadtteile möchte ich mit möglichst vielen Lübeckerinnen und Lübeckern ins Gespräch kommen. Der Bürgertreff der SPD Holstentor Süd bietet eine gute Gelegenheit, um mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern in St. Lorenz Süd über ihre Wünsche an die Politik sowie meine Ziele für Lübeck und das Wahlprogramm der SPD zu sprechen. Kaffee und – natürlich – Berliner bringe ich gern mit. Ich lade alle herzlich zum ‚Gabi-Café‘ ein – kommen Sie vorbei!“

Für die Planung bitten wir um Anmeldung unter Tel. (0451) 7027220 oder E-Mail gabi@hiller-ohm.de.