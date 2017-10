Informationen für angehende Betriebswirte – Die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein informiert am 12. Oktober um 17:00 Uhr in der Guerickestraße 6 – 8 in Lübeck über die Weiterbildung zu geprüften Betriebswirten (IHK).

In dem berufsbegleitenden Lehrgang, der am 25. November startet und auf die Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) vorbereitet, stehen unter anderem Unternehmensführung, Personalmanagement und Controlling auf dem Programm. Voraussetzungen für die Teilnahme: Berufspraxis sowie eine erfolgreich bestandene IHK-Aufstiegsfortbildung wie beispielsweise zum Wirtschaftsfachwirt oder Bilanzbuchhalter.

Weitere Informationen und Anmeldung zur kostenlosen und unverbindlichen Infoveranstaltung bei Angelika Schröder von der Wirtschaftsakademie in Lübeck unter Tel. (04 51) 50 26 – 108 sowie per E-Mail an angelika.schroeder@wak-sh.de.