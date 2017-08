Informationen zu Weiterbildung im Tourismus – Die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein informiert am 29. August, 17:00 Uhr, in Lübeck über den berufsbegleitenden Lehrgang zu geprüften Tourismusfachwirten (IHK). Die Weiterbildung eröffnet Fachkräften im Tourismus mit einem breiten Spektrum aus betriebswirtschaftlichem und branchenbezogenem Wissen neue Perspektiven im Beruf.

Der Lehrgang startet am 2. Oktober und schließt mit einer bundeseinheitlichen Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) ab. Eine Förderung über das Aufstiegs-BAföG ist möglich.

Weitere Informationen und Anmeldung zur kostenfreien und unverbindlichen Informationsveranstaltung, die in der Guerickestraße 6-8 in 23566 Lübeck stattfindet, bei Angelika Schröder unter Tel. (04 51) 50 26 – 108, per E-Mail an angelika.schroeder@wak-sh.de sowie im Internet unter www.wak-sh.de.