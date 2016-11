Informationsveranstaltung im BiZ: Werde Kommunikationsspezialist/in – Du hast Freude an der Arbeit mit Menschen und möchtest etwas bewegen? Dann ist eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der Agentur für Arbeit genau die richtige Wahl.

„Mit der Berufsberatung hat jede Schülerinnen und jeder Schüler mal Kontakt, aber dass wir auch ein Arbeitgeber sind und ausbilden, das ist vielen nicht bewusst. Wir bieten nicht nur eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung zu Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen, sondern auch die Bachelor-Studiengänge in den beiden Fachrichtungen „Arbeitsmarktmanagement“ und „Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung“ an. Bereits während der Ausbildung und dem Studium wird man gut bezahlt, erhält danach für zwei Jahre die Übernahme garantiert, hat familienfreundliche Arbeitsbedingungen und gute Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Informieren Sie sich bei unserer Veranstaltung zu den Perspektiven“, lädt Kathleen Wieczorek, Geschäftsführerin Operativ in der Agentur für Arbeit Lübeck, ein, die selbst mit dem dualen Studium ihre Karriere bei der Bundesagentur für Arbeit startete.

Bewerbungen von schwerbehinderten Interessenten und jungen Menschen mit Migrationshintergrund sind dabei besonders willkommen. Junge Leute mit gutem Realschulabschluss oder Abitur können sich am 08. Dezember 2016 um 15.30 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) über die Zugangsvoraussetzungen informieren. Für den Start im Herbst 2017 sollten die Bewerbungsunterlagen gleich mitgebracht werden.

Die Veranstaltung findet im BiZ der Agentur für Arbeit Lübeck, Hans-Böckler-Straße 1, 23560 Lübeck statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung im BiZ unter der Telefonnummer 0451 588-397 und ‑249 oder per E-Mail unter luebeck.biz@arbeitsagentur.de gebeten.