Infotag zum dualen Studium an der Wirtschaftsakademie – Am Samstag, 25. Februar, sind Schüler, Eltern und Interessierten zu einem Infotag rund um das duale Studium in die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein eingeladen. Von 10 – 13 Uhr informieren in der Guerickestraße 6 – 8 in Lübeck-Eichholz Professoren, Dozenten und Mitarbeiter über die Bachelorstudiengänge der akademieeigenen Berufsakademie.

Im Mittelpunkt des unverbindlichen Infotages stehen die dualen Studiengänge Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik. Diese werden mit einer Ausbildung in einem Betrieb kombiniert und nach sechs Semestern mit dem international anerkannten Bachelor-Grad abgeschlossen. Im Studiengang Betriebswirtschaftslehre können als Branchenschwerpunkte entweder Handel, Industrie, Dienstleistungen, Tourismus, Versorgungswirtschaft oder erstmalig zum neuen Semester eine Spezialisierung im Bereich Steuerberatung gewählt werden. Der duale Studiengang Wirtschaftsinformatik startet zudem auch zum ersten Mal in Lübeck bei der Wirtschaftsakademie.

Neben der Vorstellung der Studiengänge werden Fragen rund um das Studium oder zu möglichen Kooperationsunternehmen beantwortet, die sich am dualen Studium an der Wirtschaftsakademie beteiligen. Parkplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden und auch die eigene Cafeteria ist am Infotag durchgehend geöffnet.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bereits vorab kann zusätzlich ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort bei Carola Römer von der Wirtschaftsakademie unter Tel. (04 51) 50 26 – 150 oder über E-Mail carola.roemer@wak-sh.de vereinbart werden. Informationen zu den Studiengängen finden sich unter www.dual-studieren-sh.de.