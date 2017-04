Internationaler Museumstag 2017 am Sonntag, 21. Mai:Lübecker Museen bieten umfangreiches Programm – Jedes Jahr findet im Mai der Internationale Museumstag statt. In diesem Jahr wird er am Sonntag, 21. Mai, gefeiert und steht unter dem Motto Spurensuche.

Mut zur Verantwortung! Auch die Lübecker Museen beteiligen sich daran mit besonderen Führungen, Workshops und Kinderaktionen. Der Eintritt in alle Museen ist an diesem Tag kostenfrei. Für Führungen und Sonderaktionen werden teilweise Gebühren erhoben.

Hier ein Überblick über das Programm:

Buddenbrookhaus

11 – 12.30 Uhr

Literarischer Spaziergang durch Lübeck, mit Annette Eickhölter

Jeweils 11.30 – 12 Uhr und 13.30 – 14 Uhr

Führung: „Chefsache“, mit Museumsleiterin Dr. Birte Lipinski.

Besucher entdecken dabei das Lübeck der Manns

12.30 – 13 Uhr

Vortrag zum Roman „Buddenbrooks“:

„Jetzt hab‘ ich sie alle heraus!“ Die Lübecker Schlüssellisten, mit Britta Dittmann

14 Uhr Führung: Thomas Mann – „Ich wäre gern mutiger gewesen…“, mit Heide Aumann

Jeweils 11, 13, 14, 15, 16 Uhr

Mini-Poetry Slams der Slämmerlämmer der Bücherpiraten e.V.

Museum für Natur und Umwelt

10 – 16 Uhr Großer Familien- und Kinderaktionstag im Museum und dem angrenzendem Domhof.

Der Förderverein des Museums lädt zu einem vielseitigen Programm ein. Kinder können als kleine Detektive auf Spurensuche gehen – bei einer Rallye und mit Hilfe des Mikroskops.

Außerdem: Kurzführungen, Filmvorführungen über Buckelwale, Informationen zur WDC-Kampagne „Weniger Plastik ist Meer“. Das Walbaum- Café bietet kleine Speisen und Kaffee und Kuchen an.

11 – 11.30 Uhr und 14 – 14.30 Uhr

Führungen: Chefsache, mit Museumsleiterin Dr. Susanne Füting.

Thema: Korallen – manche mögen´s kalt

St. Annen-Museum

11 Uhr Wandelkonzerte in den Museumsräumen: Im Remter und in der oberen Diele erklingt die Bach- Suite Es-Dur für Violoncello solo, im Kreuzgang der 3. und 4. Satz aus der Sonate a-Moll für Violine solo von Johann Sebastian Bach. Leitung: Prof. Hans-Jürgen Schnoor

12 -13 Uhr Führung: Weltbilder des Mittelalters, mit Museumsleiterin Dr. Dagmar Täube

14 – 15 Uhr Einblick in die Arbeit der Restauratoren: Warum klebt das Pflaster auf der Kunst? mit Susanne Schöning, Papierrestauratorin

15.30 -16.30 Uhr Führung: Mode im Mittelalter auf Lübecks Altären, mit Ursula Dannien und Monika Schedel

16 -17 Uhr Kinderführung: Brave Löwen und wilde Ungeheuer, mit Museumsleiterin Dr. Dagmar Täuben Museum Holstentor

11-12 Uhr Führung im historischen Kostüm: Lebendige Geschichte, mit Bernd Thurau

13 Uhr Konzert unter dem Bogen des Holstentormuseums, mit dem Blechbläserensemble für Alte Musik der Musikhochschule Lübeck. Werke von Samuel Scheidt, Giovanni Gabrieli und Henry Purcell. Leitung: Prof. Hans-Jürgen Schnoor

14 -15 Uhr Familienführung: Von Piraten und Rittern, mit Anne Komischke

16-17 Uhr Führung im historischen Kostüm: Geschichten aus Lübeck, mit Bernd Thurau Museum Behnhaus Drägerhaus

11.30 Uhr Führung zu den Highlights und Geheimtipps der Sammlung. Die Besucher können anschließend darüber abstimmen, welche Werke zur Auswahl der 100 Meisterwerke gehören sollen, die ab September präsentiert werden.

Katharinenkirche

12-13 Uhr Führung: Perle des Nordens – Die Katharinenkirche, mit Cornelia Nicolai

14-15 Uhr Führung: Bedeutende Gräber in der Katharinenkirche, mit Cornelia Nicolai

15 -16 Uhr Konzert mit Werken von Georg Muffat (Suite „Eusebia“ aus „Florilegium Primum) und Johann Sebastian Bach („Jauchzet Gott in allen Landen“) – Cappella Catharina, Maike Albrecht (Sopran), Leitung: Prof. Hans-Jürgen Schnoor

Günter Grass-Haus

14 -15 Uhr Führung: Verschiedene Ansichten. Böll und Grass, mit Kuratorin Kathrin Rädel

15.30 – 16.30 Uhr Führung: Geist und Macht – Willy Brandt und Günter Grass, mit Uschi Häckermann Kunsthalle St. Annen

15 Uhr Führung mit dem Kurator Dr. Oliver Zybok durch die Sonderausstellung „Lübeck sammelt“

Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk

10 – 16 Uhr Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist!

Kräfte entdecken in einem alten Handwerksberuf, mit Felix und Moritz Irmscher

11 – ca. 13 Uhr Was ist übrig geblieben vom Hochofenwerk? Spaziergang über das ehemalige Werksgelände , mit Helga Martens

11 – ca. 14 Uhr Schönes Neues schaffen aus altem Papier! Papierschöpfen mit Angelika Wierts

14 – 16 Uhr Wie funktioniert denn das? Auf den Spuren alter Spielsachen, mit Helga Martens

15 – 17 Uhr Führung und Vortrag: „Ich erinnere mich nur an Tränen und Trauer…“,

Zwangsarbeit in Lübeck zwischen 1939 und 1945 , mit Christian Rathmer

TheaterFigurenMuseum

11 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr: Führungen unter dem Motto „Spurensuche“