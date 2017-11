Joachim Gauck predigt am Buß- und Bettag in Hamburg – Am Buß- und Bettag, Mittwoch, 22. November, wird Bundespräsident a.D. Joachim Gauck die Ansprache beim Amnesty-International-Gottesdienst um 19 Uhr in der Hauptkirche St. Katharinen halten. Seit 1974 wird der ai-Gottesdienst am Bußtag hier gefeiert, in diesem Jahr zum 44. Mal. Joachim Gauck war schon einmal eingeladen und hatte auch zugesagt. Doch dann kam die Wahl zum Bundespräsidenten dazwischen und hatte eine Absage zur Folge.

Im Gottesdienst geht es um Freiheit, ein Lebensthema für den ehemaligen Pastor Joachim Gauck. Kernanliegen von ai (amnesty international) sind ebenfalls Freiheit für alle politischen Gefangenen sowie Meinungsfreiheit. Amnesty mischt sich ein bei Verletzungen der Menschenrechte – überall auf der Welt, auch in Deutschland.

Die Liturgie im Buß- und Bettags-Gottesdienst hält Propst Dr. Karl-Heinrich Melzer (Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein) als stellvertretender Bischof im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) zusammen mit der ai-Gruppe Hamburg. Es singt der Gospel- und Popchor „Gospolitans“ unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Andreas Fischer (Hauptkirche St. Katharinen).

Zeit: Mittwoch, 22. November, 19 Uhr

Ort: Hauptkirche St. Katharinen, Katharinenkirchhof 1, 20457 Hamburg