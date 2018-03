Joan Baez in Concerts · Nach ausverkauftem Konzert im Mehr! Theater: „Die Königin des Folk“ Joan Baez kommt am 18.02.19 für eine Zusatzshow erneut nach Hamburg. Mit diesem Ansturm hat selbst Joan Baez nicht gerechnet! Joan Baez sagt „Fare thee well“ und alle wollen es hören. Die Konzerte ihrer Abschiedstour in Frankfurt, München, Hamburg und in Halle (Saale) sind bereits komplett ausverkauft, für die anderen Städte gibt es nur noch wenige Restkarten. Nun hat die Ikone der politischen Lyrik und „die Stimme und das Gewissen“ ihrer Generation dem Wunsch der Fans nachgegeben und kommt 2019 für drei Zusatzkonzerte nach Deutschland: Eins davon spielt sie am 18.02.19 in Hamburg im Mehr! Theater.

Die mittlerweile 77-Jährige „Königin des Folk“, wie Bob Dylan sie nannte, die seit über 50 Jahren im Rampenlicht steht, wird auf ihrer Abschiedstour noch einmal in den schönsten Konzertsälen und auf den stimmungsvollsten Open-Air-Bühnen auftreten. Dabei werden in

ihrem Programm Klassiker wie „Diamonds and Rust“, „We shall overcome“, „Here’s to you“ und viele andere nicht fehlen.

Ihr Leben lang hat Joan Baez für Frieden und Zusammenhalt plädiert und sich nicht gescheut, die Schauplätze der schlimmsten Kriegshandlungen zu besuchen, um dort Solidarität zu beweisen und mit ihrer Musik Hoffnung und Mut zu spenden. Ob in Hanoi im

schweren Bombenhagel eines US-Angriffs 1972 oder in Sarajevo 1993, Joan Baez hat den „Eine-Welt-Gedanken“ gelebt und überall auf der Welt an die Kraft der Menschen und der Musik geglaubt. Gleichzeitig betont sie bis heute, dass Musik allein nichts bewirken kann.

Doch wenn Menschen sich zusammenschließen, um gemeinsam gegen das Unrecht zu protestieren, dann kann eine Hymne eine ganz besondere Energie entfalten. Joan Baez hat diese Hymnen mit ihrer Stimme unsterblich gemacht.

2007 würdigte die National Academy of Recording Arts and Sciences ihr musikalisches Wirken und vergab den Lifetime Achievement Grammy Award an sie – der Glanzpunkt einer grandiosen musikalischen Karriere. Gekrönt wurde ihr Lebenswerk schließlich in diesem Jahr mit ihrer Aufnahme in die legendäre Rock & Roll Hall Of Fame. Bis heute hält Baez ihre politischen Ideale hoch und engagiert sich für Frieden, Gleichheit und Menschenrechte. 2015 erhielt sie dafür die höchste Auszeichnung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Berlin.

