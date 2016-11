Johannes Flöck: Wenn Happy und Birthday getrennte Wege gehen – Johannes Flöck gastiert mit seinem Jubiläumsprogramm am Mittwoch, 09. November um 20:00 Uhr auf dem Theaterschiff Lübeck am Holstenhafen.Endlich ist es da: Das Jubiläumsprogramm, der lustigste Extrakt aus sechs erfolgreichen Bühnen-programmen – aus 15 Jahren Happiness – und getreu dem Motto von Johannes Flöck:

„Es kommt nicht drauf an wie alt man ist – sondern wie man alt ist.“ Ein quietsch-fiedeler Abend voller neuer Erkenntnisse und dazu noch die schönsten Highlights skurriler Geschichten, akrobatischer Tanzeinlagen und einer Gesichtsmimik – die ihresgleichen sucht.

„Mein Gesicht hat auch schon mehr Vergangenheit als Zukunft.“ Sein ganz spezieller Blick gilt den altersbedingten Veränderungen des Lebens. Und das lässt nur eins zu: lachende und begeisterte Zuschauer.

„Ich bin gerade in einer interessanten Lebensphase, mein Kopf macht mir mittlerweile Vorschläge, die kann mein Körper nicht mehr erfüllen.“

Ein sehr persönliches Programm, in dem man Johannes Flöck so nahe kommt wie noch nie. Also feiern Sie mit, denn wie sagt Johannes Flöck so schön: „Auch wenn Happy und Birthday getrennte Wege gehen – so jung kommen wir nicht mehr zusammen.“

Karten zum Preis von 20 Euro gibt es unter der Telefonnummer 0451 / 2038385, unter www.theaterschiffluebeck.de, bei allen Geschäftsstellen der Lübecker Nachrichten, der Konzertkasse Lübeck (im Hause Hugendubel), im Pressezentrum/Lübeck, im Citti-Markt, bei tips & TICKETS sowie an der Abendkasse auf dem Schiff.

Mittwoch, 09. November, 20 Uhr

Theaterschiff Lübeck, Am Holstenhafen (bei der MuK)

Telefon 0451 / 2038385

Kartenpreis: 20 Euro

www.theaterschiffluebeck.de