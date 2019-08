“Zum Bilderbogen”

Jürgen Drews und Ramona Drews feiern heute ihre Silberhochzeit im Auto. Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz. Am 9. August 1994 gaben sich Jürgen und Ramona das Ja-Wort. Nee, nicht auf Malle, es war Mauritius.

Heute, am 9. August 2019 hatte ich morgens mit Ramona Drews gesprochen und zur Silberhochzeit gratuliert. Jürgen packte gerade seine Sachen.Ramona sagte: „Ach Holger Dankeschön, wir freuen uns über deine Glückwünsche, aber wir müssen in zwei Stunden mit dem Auto nach Bad Elster fahren. Jürgen hat dort am Samstag 10. August 2019 mit Band einen Auftritt im NaturTheater. Wir machen im Auto Party während der Fahrt. Vielleicht können wir abends noch im Hotel etwas feiern. Ich muss mich jetzt noch um die Tiere kümmern, damit die gut versorgt sind, wir sehen uns bald wieder“.

Ich antwortete: „Schöne Grüße an die Familie, Gute Fahrt und Tschüss“. Ramona sagte noch: „Danke noch für die Fotos. Du musst mal eine Collage machen, die hängen wir dann an die Wand“. Ich antwortete: „Da werdet ihr wohl eine ganze Wand benötigen, einige Fotos muss ich aber noch für die Golden Hochzeit aufbewahren“.

Familie Drews ist öfters an persönlichen Feiertagen auf Tour. Die feiern fast immer Unterwegs.

In der ZDF TV-Sendung “Willkommen bei Carmen Nebel“ am 23. Februar 2012 in Bremen verkündete Jürgen Drews: „Ich werde Ramona noch einmal heiraten“.

Gesagt, getan – in Venedig.

Wie sich die Zeiten ändern.

Hochzeit auf Mauritius. Die Erhaltungs- oder Erneuerungshochzeit in Venedig und fahrt mit einer Gondel aber die Silber Hochzeit im Auto.

Mir fiel ein, ich hatte 2007 einen Bericht für die “Frau mit Herz“ gemacht.

Jürgen Drews “Papa muss arbeiten“. Er sollte mit seiner Frau Ramona und Tochter Joelina ein bisschen bummeln gehen, Kleider anprobieren und dann in einem Straßencafé gemütlich eine Erfrischung genießen. Es kam aber nicht dazu, denn Papa musste arbeiten.

Jürgen war einige Tage unterwegs. Wir trafen uns abends am Samstag, 30. März 2007 in einer Disko in Groß Weeden bei Lübeck. Am Sonntag, 1. April 2007 um 00:38 Uhr gab der Sänger den Fans noch Autogramme auf nackter Haut, denn Autogrammkarten hat er nur selten dabei. Von Groß Weeden musste Jürgen in der Nacht noch nach Österreich und am selben Abend des 1. April 2007 auch noch in Bayern bei einem Feuerwehr-Jubiläum auftreten. Am Montagvormittag, am 2. April 2007 trafen wir uns in Stralsund auf dem Parkplatz vor dem Media Markt bei einem Open-Air-Konzert an sein 62. Geburtstag wieder. Ramona und Joelina und zwei Hunde, kamen in einem alten Opel Ascona mit Düsseldorfer Nummernschild nach Stralsund, um den “König von Mallorca“ abzuholen. Endlich den Ehemann und Papa wieder in die Arme nehmen. Auf der Heimfahrt in dem Auto wurde Familie Drews bestimmt nicht erkannt.

Einige Jahre früher, am 3.und 4. Juli 1996 tanzte Jürgen Drews in seinen alten “Les Humphries Klamotten“ bei der ZDF Hitparaden Sommertour auf einer Strandbühne in Binz auf Rügen und sang „Barfuß durch den Sommer“. Am Abend des 4. Juli 1996 nach einem Auftritt in Timmendorfer Strand im Maritim Golf & Sport Hotel sagte Jürgen zu Ramona: „Komm wir machen jetzt Liebe im Fahrstuhl“.

Dann viel Spaß, auf der Fahrt von Dülmen bis nach Bad Elster. Es gibt ja einige Park- und Rastplätze unterwegs. Am 12. Mai 2007 in Bad Segeberg bei “Die Nacht Des Deutschen Schlagers“ der NDR1 Welle Nord, hatte eine Schale Obst und Kaffee aus dem Pappbecher auch gereicht.

Jürgen wollte ein Lied für Ramona schreiben, ob es wohl fertig geworden ist?

“Zum Bilderbogen”