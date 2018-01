Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen auf großer China Tournee · Die Reise startete am 23. Dezember 2017 und der Rückflug am 2. Januar 2018. Heute, am 2. Januar 2018, gegen 14:05 Uhr MEZ, erreichte ich Justus Frantz auf der Fahrt zum Flugplatz von Shanghai. Nach den gegenseitigen Neujahrswünschen sagte Frantz: „Wir hatte in Beijing (Peking) und in Shanghai sechs Konzerte, es war sehr schön“. „Mit meinem verletzten Zeigefinger brauchte ich nicht Flügel spielen, sondern nur dirigieren“. Auf die Frage, was sein Zeigefinger macht, antwortete Frantz: „Die Ärzte meinen, dass wird wieder, hoffe ich auch, fügte er noch an“.Um 14:36 Uhr MEZ erreichte ich Justus Frantz ein zweites Mal. „Wir sind jetzt gerade beim Check In, ich weiß gar nicht ob ich hier telefonieren darf, die Sicherheitskräfte gucken schon“, antwortete Justus mit leiser Stimme. Dann wurde das Gespräch schlechter, es war auch nur noch knacken in der Leitung zuhören. Ich konnte gerade noch „Guten Flug“ sagen und das Gespräch brach ab.

Mittwoch am 3. Januar 2018 wird das Orchester mit Justus Frantz in Hamburg zurück erwartet.

Die Konzerte der Philharmonie der Nationen unter der Leitung von Justus Frantz wurden im Fernsehen übertragen und waren in weiten Teilen Asiens zusehen.

In dem Orchester spielen Musiker aus fast 40 Nationen.

Am 5. Januar startet die Neujahrskonzert Tournee 2018 in „Die Glocke“

Bremen.

Am 6. Januar steht die Lübecker MuK auf dem Spielplan und am 7. Januar das Kieler Schloß.

Weitere Konzerte gibt es in am 8. Jan. in Bielefeld, 9. Jan. in Bielefeld, 10. Jan. in Wuppertal und am 11. Jan. in Berlin.

Es gibt ein Überraschungskonzert und zum Schluss bestimmt wieder den Radetzkymarsch, wo das Publikum wohl wieder voller Begeisterung mitklatschen kann.

Leonard Bernstein der als Ideengeber neben Justus Frantz für das Orchester Pate stand, brachte dies auf die Formel “Let’s make music as friends!“.