Kay Ray am 26. und 27. November 2019 auf dem Theaterschiff Lübeck · Text: Holger Kasnitz und Veranstalter. Fotos: Holger Kasnitz · Weihnachten… oder wonach sieht’s denn aus ?!? Das Fest der Liebe? Gut! Kay Ray lebt nach dem Motto: „Lieber Schwanzgierige als ganz Schwierige!“ Damit steht das Niveau des Abends mal fest. Und wir können uns sicher sein, dass es nie das ist, wonach es aussieht. Frei nach dem Motto: Im Fernsehen Vollplayback, im Wein Frostschutz, an der Wursttheke Formfleisch – und du in mir, obwohl du gar nicht schwul bist.

Beginn war am Dienstag, 26. November 2019 um 19:00 Uhr. Einige Personen wurde unweigerlich in die Show eingebunden und spielten die zweite Hauptrolle. Ein bisschen Verarschung gehört in einer Kay Ray Show dazu.

Die Gäste hatten sich gut amüsiert und viel gelacht. Ich verrate hier aber nichts. Das Theaterschiff Lübeck war ausverkauft und für die Veranstaltung am Mittwoch, 27. November 2019 gibt es noch drei Restkarten.

WWW.THEATERSCHIFFLUEBECK:DE

Telefon: 0451 – 20 38 38 5