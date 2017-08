Kino unterm Ostseehimmel in Travemünde, 16.-27. August 2017 – Film ab! Vom 16. bis 27. August lädt die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) in Kooperation mit CineStar Filmpalast Stadthalle zum „Kino unterm Ostseehimmel“ in Travemünde mit ausgewählten Blockbustern und Klassikern der Filmgeschichte ein.

Als Stargäste werden am Eröffnungstag (16. August) die Schauspieler Michael Bully Herbig und Rick Kavanian dabei sein, die die Preview ihres Films „Bullyparade – Der Film“ präsentieren.

„An zwölf Abenden verwandelt sich der Travemünder Strand an der Nordermole in das schönste Freiluftkino Deutschlands mit Meeresrauschen, großen Pötten am Horizont und Sternenhimmel“, freut sich LTM-Geschäftsführer Christian Martin Lukas auf die bevorstehenden Kinoabende. „Die Kinobesucher können es sich auf den Strandterrassen, im Liegestuhl oder im Strandkorb gemütlich machen und ihre Lieblingsfilme in dieser wunderschönen Kulisse genießen.“ „Wir haben ein echtes Feuerwerk aus tollen Filmen und spannendem Rahmenprogramm für unsere Gäste vorbereitet“, kündigt CineStar-Theaterleiterin Miriam Waldmann die Open Air Kino-Saison unterm Ostseehimmel an. „Mit Michael Bully Herbig und Rick Kavanian begrüßen wir zur Eröffnung ein echtes Dreamteam, das live und mit seinem neuen Film für ein unvergessliches, tolles Kinoerlebnis sorgen wird. Moderiert wird der Abend von unserer Filmexpertin Nina Eichinger.“

Das Programm präsentiert an jedem der zwölf Abende Filme für die ganze Familie und hält viele Filmhighlights mit Rahmenprogramm bereit. Am Dienstag, 22. August, dreht sich alles um “Baywatch”, unterstützt von den Filmpaten Grone Schule und der DLRG: Open Air Gäste können an einer coolen „Baywatch“-Fotoaktion teilnehmen, das DLRG-Spielmobil sorgt für Action, und angehende medizinische Bademeister & Physiotherapeuten bieten Gesundheits-Anwendungen an. Am Mittwoch, 23. August, steht mit dem CineLady-Special die Mitsing-Version von „Mamma Mia!“ auf dem Programm: Vocal Coach Sören Schröder („Der Norden singt“) wird in einer Mini-Session das Open Air-Publikum animieren. Ein Begrüßungsdrink und die Zeitschrift Maxi sind dabei für alle CineLadies inklusive. Ein besonderes Gewinnspiel erwartet die Gäste bei „Pirates of the Caribbean 5“ am 26. August: CineStar und AIDA Cruises verlosen eine Kreuzfahrt! Fruchtige Cocktails, feurige Speisen und süße Gaumenfreuden verleihen dem Filmvergnügen die besondere Atmosphäre langer Sommernächte am Strand. Der Gastronomie-Bereich ist bei schönem Wetter täglich bereits ab 12 Uhr geöffnet (sonst ab 15 Uhr).

Die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) präsentiert das diesjährige Deko-Konzept „Retro meets Gardening“ und zaubert mit einer Grüninsel samt Pool, Wohnwagen und Palettenmöbeln eine tolle Atmosphäre. LTM-Geschäftsführer Christian Martin Lukas sagt: „Kino unterm Ostseehimmel ist viel mehr als nur Kino. Es ist ein wunderbares Gesamterlebnis für alle Sinne. Deshalb freuen wir uns sehr, diese tolle Veranstaltungsreihe zusammen mit CineStar auszurichten.“

Der Einlass zum Kinoerlebnis beginnt jeweils um 19.00 Uhr, ab 21.00 Uhr startet das abendliche Filmerlebnis. Erstmals erhältlich ist das „5er Ticket“, das mit Eintritt für fünf Veranstaltungen zu je nur 7 € den günstigsten Filmspaß garantiert. Das 5er Ticket gibt’s an der Kinokasse des Filmpalast Stadthalle und des Filmhauses, CineStarCARD-Mitglieder erhalten dazu einen 5 €-Gratisgutschein für Speisen im Open Air Kino. Regulär kostet der Eintritt für Kinder (bis einschl. 11 Jahre) 6 €, für Erwachsene 9 €, und ermäßigt mit der CineStarCARD und der LN Abo Plus Card 8 € – diese Tickets sind erhältlich in der Stadthalle und online unter cinestar.de. Wer das Kino zu zweit in einer ganz besonderen VIP-Loge erleben möchte, kann ein Strandkorb-Arrangement für € 59,- (inkl. 2 Eintrittskarten, Popcorn und eine Flasche Wein) buchen.

Ort: Strand an der Nordermole und Strandterrassen, Strandpromenade. Infos: www.travemuende-tourismus.de und www.cinestar.de. Veranstalter: Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) in Kooperation mit CineStar Lübeck.

Programmübersicht:

Mi., 16.8.: Starbesuch Michael „Bully“ Herbig + Rick Kavanian mit „Bullyparade – Der Film“

Do., 17.8.: Lübecker Wunschfilm: Lübeck hat den Gewinnerfilm gevotet: Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.

Sonder-Aktion: Prädikat „Phantastischer Lübecker“- alle stolzen Lübecker werden von Dennis Forte (druck.foryu in der Mühlenstraße) dazu aufgerufen, ihr Lieblings-Kleidungsstück nach Travemünde mitzubringen. Hier zaubert das Team um den gebürtigen Lübecker direkt vor Ort jedem Kinobesucher auf Wunsch ein schickes Emblem in phantastischem Gold auf seine Textilien.

Fr., 18.8.: Die Schöne und das Biest (Filmpate: Abo Plus LN)

Das große Disney-Märchen mit Emma Watson – einer der erfolgreichsten Filme des Jahres!

Sa., 19.8.: Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Filmpate: Haerder Center)

Awesome! Unsere Marvel-Lieblingshelden erobern mit genialem Soundtrack das Open Air Kino!

So., 20.8.: Willkommen bei den Hartmanns

Die starbesetzte Komödie am Puls der Zeit – brisant, herzlich und überraschend!

Mo., 21.8.: La La Land (Filmpate: Filmhaus – das andere Kino in Lübeck)

Der sechsfache Oscar-Preisträger gewinnt garantiert auch alle Herzen!

Di., 22.8.: Baywatch (Filmpate: Bildungszentrum Grone)

Malibu ist in Travemünde: DER Strandfilm schlechthin mit vielen Aktionen zum Mitmachen!

Mi., 23.8.: CineLady: Mamma Mia! (Mitsing-Version): Das Event mit Sören Schröder („Der Norden singt“) und den besten Abba-Songs! Ein Begrüßungsdrink und die Maxi sind inklusive!

Do., 24.8.: Bridge of Spies (Filmpate: Willy Brandt Haus)

Packende Hochspannung gibt‘s mit Steven Spielbergs Oscar-prämiertem Film – in der Hauptrolle Tom Hanks in Hochform!

Fr., 25.8.: Studio 54 (Filmpate: Magazin Delüx)

Zurück in die wilden Siebziger: Den Film über den legendären New Yorker Club gibt‘s in schönster Lounge-Atmosphäre unterm Ostseehimmel!

Sa., 26.8.: Pirates of the Caribbean 5 (Filmpate: AIDA)

Wo, wenn nicht hier: Lieblingspirat Captain Jack Sparrow entert das Open Air Kino!

So., 27.8.: Rammstein: Paris(Filmpate: Stadtwerke Lübeck)

Das furiose Konzertereignis ist das Finale der aktuellen Open Air Kino-Saison!

www.cinestar.de

Und noch mehr als Kino

In der einladenden Strandkulisse des Kinos unterm Ostseehimmel ist an zwei Terminen die Veranstaltungsreihe „Lesungen im Park“ zu Gast: Am Donnerstag, 17. August, lädt die Autorin Doris Oetting zur Lesung aus ihrem Debütroman „Am Größten aber ist die Liebe“ ein und am Donnerstag, 24. August, liest die Autorin Sylvia Lott aus ihrem Roman „Die Fliederinsel“. Beginn: jeweils 17.00 Uhr, Eintritt frei!

Auch „Musik am Meer“ macht Station im Kino: Am Dienstag, 22. August, spielen Tidemore Brothers Acoustic um 17.00 Uhr. Allein mit zwei Gitarren und ihren Stimmen zelebrieren die Brüder Andreas und Matthias Pietsch einen grandiosen Akustik-Pop, der außergewöhnlich ist, tiefgründig berührt und zugleich vertraut und klangvoll anmutet. Eintritt frei!

Während des 12-tägigen Kinoprogramms gibt es auf der Strandpromenade vor dem Eingang zum Kinobereich wieder die Blockbuster-Bar, die von der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH mit viel Herzblut und coolen Drinks betrieben wird. Auf der Getränkekarte stehen erfrischende Softgetränke über Longdrinks a lá „Lovely Gin Drinks“ bis hin zu himmlischen Cocktails. Geöffnet ab 12.00 Uhr!

www.travemuende-tourismus.de