Klubabend des Deutsch – Russich Verein “ Samovar“ – Am 12. Januar ist es wieder so weit. Der Deutsch-Russische Verein „Samovar“ trifft sich zu seinem Klubabend um 18.00 Uhr. Veranstaltungsort ist der Seniorentreff im Heiligen Geist Hospital, Am Koberg 11 in Lübeck. Herr Dr. Tribess referiert zum Thema: „Was hab ich damit zu tun?“ Anlass ist der Irrweg der Passagiere des Flüchtligschiff „Exodus“. Diese 3500 überwiegend jüdischen Flüchtlinge verließen mit dem Schiff 1947 Europa, um nach Palestina zu gelangen. Dort kamen sie auch an und wurden nach Pöppendorf bei Lübeck verbracht und interniert. Nur wenige Lübecker kennen das Lager. Über die Insassen ist wenig bekannt. Ausser einer Hinweistafel erinnert nur wenig an diesen Ort. Frei nach Winston Churchill: „Je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen!“ versucht der Referent Denkanstöße über die Situation und den Umgang mit Flüchtlingen zu geben.

am 9. Januar 2017, 17:38 Uhr