Kontrapunkt. Bibel e.V. verteilt „neue“ Bibeln · Am Anfang 2012, als die Salafisten in Lübeck noch Korane verteilen durften, begann ein kleines Team von Christen zur selben Zeit damit, durch Verteilen von neuen Testamenten mit Psalmen, an das christliche Abendland zu erinnern und setzten somit einen friedlichen Kontrapunkt zu den anderen Religionen. Damals wurden fast 5.000 „Neue Testamente“, danach 25.000 Exemplare der Schlachter2000-Bibel verteilt. Diese gingen jetzt zu Ende und durch eine großzügige Spende eine Unternehmers aus der Nähe Hamburgs, wurden wir erneut in die Lage versetzt, nun über 1.000 Bibeln der „Neue evangelistische Übersetzung (NeÜ)“-Bibeln, verteilen zu können.Am Sonnabend (25.11.) war es so weit: Der Vorsitzende des Lübecker Vereins Kontrapunkt. Bibel e.V., Wolfgang Freywald (im Bild), hatte noch ein paar wenige Schlachter2000-Bibeln zu verteilen, dann ging es los, mit den neuen NeÜ-Bibeln, die dicker als die Schlachter2000 sind und deren Schrift nun größer, somit auch für ältere Menschen geeignet sind.

Freywald: „Die neuen Bibeln wurden sehr gut angenommen, denn sie sehen sehr ansprechend aus, die Sprache ist klar und deutlich und ihr Inhalt ist dem Urtext sehr nahe.“

Jeden Sonnabend, wenn es nicht regnet oder schneit, können die Bibeln in der Lübecker Fußgänger-Zone Breite Straße, Höhe Brunnen, von ca 11h-14h kostenlos abgeholt werden.

Zu guter letzt: die letzten 3 Samstage vor Weihnachten verteilen die Team-Mitarbeiter von Kontrapunkt. Bilbel wieder viele verschiedene christliche Kalender für Groß und Klein.