Konzert der Musikschule Gislaved (Schweden) – Am kommenden Sonnabend, den 13. Mai 2017, 18 Uhr (Paul- Gerhardt- Kirche), konzertieren drei Musikensembles mit Jugendlichen aus Schweden in der Paul-Gerhardt-Kirche (Am Stadtrand 21, Siedlung Dornbreite):

Das Kammerorchester spielt u. a. Werke schwedischer Komponisten sowie den bekannten Kanon in D-Dur für 3 Violinen und basso continuo, ein Celloensemble interpretiert „Signes visa“ von T. Nilsson. Den schwungvollen Abschluss macht das Gitarrenorchester mit teils bekannten Stücken („Lady Madonna“ von den Beatles), teils mit ausgefeilt rhythmischen Arrangements wie „Plink Plank Plunk“.

Die Leitung haben Annika Björkenbo, Jane Ericsson und Bernt Lundgren.

Das kurzweilige Konzert beginnt um 18.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Wir bitten um eine Spende für die jungen Musikerinnen und Musiker.

Programm

Kammarorkestern Gislaved (Sverige)

Pachelbel Kanon D-Dur

Roman Allegro aus: Drottningholmsmusiken

Koch Cantilena, Marcia Populare

Trad sverige Byssan lull

Trad sverige Polska nach Jon Sebastian

Mazas Allegro

Celloensemble Gislaved (Sverige)

Nilsson T Signes visa

Gitarrorkestern Gislaved (Sverige)

Jagger/Richards Paint it black

Lennon/Mc Cartney Lady Madonna

Alpert A taste of honey

Traditional Irland Londonderry air

Andersson Plink Plank Plunk

Traditional Venezuela Danza