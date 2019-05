Text und Fotos: TBF/Holger Kröger · Am Sonntag wendete ein 77-jähriger Mann seinen Skoda An der Untertrave in Richtung Holstentor und achtete nicht auf den laufenden Verkehr. Ein 57-jähriger Motorradfahrer schleuderte und verletzte sich leicht. Feuerwehrleute reinigten die Fahrbahn nach dem Unfall von ausgelaufenen Betriebsstoffen. An seinem 77. Geburtstag war der Skoda-Fahrer unterwegs in Richtung Kanalstraße und war vermutlich einen kleinen Moment Unachtsamkeit und verursachte den Unfall mit dem Krad. Dem Senior fiel beim Fahren plötzlich ein, dass er doch lieber Richtung Holstentor fahren wollte. Zügig wendete er den Skoda auf der Fahrbahn und übersah den 57-jährigen Motorradfahrers, der es nicht mehr schaffte, seine Suzuki rechtzeitig zu bremsen. Das Motorrad begann zu schlingern, der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn, das Motorrad rutschte unter den Skoda.

Der Motorradfahrer wurde mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht, war aber nicht schwer verletzt.