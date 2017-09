„Kulturjournal“ auf Lesetour – Der Norden liest 2017 fragt nach der Heimat – Vom 10. Oktober bis zum 13. Dezember,2017 erzählt Der Norden liest an acht Abenden in vier norddeutschen Bundesländern Geschichten vom Weggehen und Wiederankommen, sucht nach Orten oder auch Texten, mit denen wir uns verbunden fühlen, und erkundet, was es heißt, eine neue Heimat zu finden.

Mit dabei: Katja Riemann, Natascha Wodin & Martina Gedeck, Sven Regener, Hannelore Hoger, Stefan Gwildis und viele andere.

Moderiert werden die Abende von Julia Westlake und Christoph Bungartz vom „Kulturjournal“, NDR Fernsehen.

Kooperationspartner sind neben dem Radioprogramm NDR Kultur zahlreiche norddeutsche Stdte und Bibliotheken, Literaturhuser und andere Kulturinstitutionen.

Der Norden liest findet 2017 zum zwlften Mal statt und steht wieder unter der Schirmherrschaft der Stiftung Lesen.

Vom 9. Oktober an wird das Kulturjournal jeden Montag um 22.45 Uhr im NDR Fernsehen die aktuelle Lesung der Woche vorstellen.

Die Norden-liest-Veranstaltungen im Einzelnen:

10. Oktober, 20.00 Uhr, Hapag-Hallen, Cuxhaven

Stefan Gwildis, der Pianist Tobias Neumann und der Cellist Hagen Kuhr prsentieren ihr Programm Storm. Der Schimmelreiter.

27. Oktober, 20.00 Uhr, Hallenbad am Hagenberg, Bad Iburg

Gnter Mrtens, die Band PlingPlang und der Schauspieler Peter Lohmeyer stellen Mrtens Buch Die Graupensuppe vor.

3. November, 19.00 Uhr, Jakob-Kemenate, Braunschweig

Oliver Bottini liest aus seinem neuen Kriminalroman Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens.

7. November, 19.00 Uhr, Metro-Kino im Schlosshof, Kiel

Sven Regener tritt auf mit seinem neuen Roman Wiener Strae.

14. November, 19.30 Uhr, Literaturhaus, Hamburg

Dorfgeschichten eine Heimat-Show. Eine Auseinandersetzung mit dem Leben auf dem Lande mit Alina Herbing, Katrin Seddig, Henning Ahrens und Hasnain Kazim.

5. Dezember, 19.30 Uhr, Kino im Knstlerhaus, Hannover

Autorin Natascha Wodin und Schauspielerin Martina Gedeck lesen und sprechen ber Wodins mit dem deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman Sie kam aus Mariupol.

7. Dezember,18.00 Uhr, Galerie Alte & Neue Meister, Schwerin

Hannelore Hoger erzhlt aus ihrem Leben: Ohne Liebe trauern die Sterne.

13. Dezember, 20.00 Uhr, Kulturwerft Gollan, Lbeck

Weg sein hier sein: Katja Riemann, Franziska Hlscher (Violine) und Severin von Eckardstein (Klavier) lesen und musizieren mit literarischen Texten geflüchteter syrischer Autoren.