Foto: Lebensfreude · Lebensfreude Messe Lübeck | 10.-11. März 2018 · Die Messe feiert ihr 25 jähriges Jubiläum! „Die heutige Zeit fordert enorm viel von uns – sei es im Beruf, in der Familie und auch in der Freizeit. In immer kürzerer Zeit stellen sich uns immer neue Herausforderungen. Um diesen steigenden Stresslevel bewältigen zu können, sehnen sich viele Menschen nach Entschleunigung, nach mehr Glück, Zuverlässigkeit und Zufriedenheit in ihrem Leben.“Hier bietet die Lebensfreude Messe Lübeck seit 25 Jahren zuverlässig einen innovativen Treffpunkt für Besucher und Aussteller in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden. Das Jubiläum wird bei der Eröffnung am 10.03. um 10:00 gefeiert, bei der jeder Besucher eine kleine Überraschung erhält.

Bei der diesjährigen Lebensfreude Messe vom 10.-11. März in den media docks liegt der Frühling in der Luft. Dort finden die Besucher nach dem langen Winter zahlreiche Tipps und Produkte für ein gesundes, fittes, glückliches und nachhaltiges Leben. Ausprobieren und Mitmachen ist definitiv angesagt.

Bei Yoga Satt können verschiedene Yoga- Stile entdeckt werden. Zur Ruhe kommen können Besucher während einer geführten Meditation. Unbedingt genießen sollte man das vegane und für Allergiker geeignete Catering und einen fair gehandelten Kaffee beim Coffee Bike. Bei über 60 Ausstellern und in 60 Fachvorträgen und Erlebnisworkshops erfahren Interessierte, wie sie in ihrem Alltag fitter und belastbarer werden – für ein erfülltes Leben in Balance.

Neuheiten und Highlights in diesem Jahr:

Entspannen in der Massage Erlebniswelt

Selbstverteidigung und Kampfkunst mit WTU Wing Tsun

Nie wieder Rauchen – Raucherentwöhnungs-Coaching mit Mischa Jelen

Yoga Satt – Yoga zum Mitmachen und Ausprobieren

Reza Hojati – Ein neues ICH für ein erfülltes Leben – mit mehr Selbstbewusstsein alles erreichen!

Enyway – der neue individuelle Ökostromanbieter stellt sich vor

Grünkohl – das Schönheitsmittel zur Prävention von Hautalterung uvm.

Lebensfreude Messe Lübeck FACTS:

Wann: 10.-11.März, Samstag: 10 bis 19 Uhr, Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Wo: media docks, Willy-Brandt-Allee 31, 23554 Lübeck

Eintrittspreise: Tageskarte: 11 €/erm. 9 €, Messepass für 2 Tage: 16 EUR, Kinder bis 14 J. in Begl.: kostenfrei

