Text: TBF/Holger Kasnitz – Lena Mainoi ist eine 15 jährige deutsche Sängerin mit thailändischen Wurzeln, die von sich sagt: „Ich bin eine stolze Lübeckerin“. Ihre Mutter stammt aus Thailand, ihr Vater aus Deutschland. Lena hat im Marienkrankenhaus das Licht der Welt erblickt und gleich wie es üblich ist.



Im Dezember 2018 sang Lena in ihrer Schule im Rahmen eines Weihnachtskonzerts vor 400 Schülern und Gästen das Lied Halleluja von Leonard Cohen. Die Zuhörer hatten Tränen in den Augen und spendeten tosenden Applaus.

Ihre ersten Live-Auftritte hatte Lena Mainoi im Januar und Februar im „Cafe Liebevoll“ in Burg auf Fehmarn. Dort sang sie das Opening für David Blair, einem kanadischen Sänger und Songwriter, der im Cafe Liebevoll engagiert war und schon 2017 bei „The Voice of Germany“ mitwirkte. „Nach meiner Gesangsdarbietung wurde ich von Blair umarmt und gedrückt, ich war total gerührt!“ sagte mir Lena.

Gottfried Koch, der in Hamburg ansässige Produzent, Musiker und Songschreiber, schrieb ihr erstes Lied und produziert Lena auch.

Die Oma von Lena hat die erste Aufnahme finanziert. Das waren die Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke für 2018/2019. „Wir Sind Sterne“ hört sich richtig gut an und ist bei einem Schweizer Radiosender direkt von Null auf Platz 1 gestartet und hält sich dort bereits die dritte Woche. In der Hitparade des Monats April eines Radiosenders in Mönchengladbach schob sich Lena Mainoi mit diesem Titel von Null auf Platz 2!

Innerhalb kurzer Zeit wird schon ihr zweiter und dritter Song produziert.

Lena singt Deutsch Pop, Schlager und vor allem sehr gerne Rock und begleitet sich dabei selbst oftmals auf der Gitarre.

Einen Auftritt gab es im April in Reinfeld bei einer Schlagerveranstaltung.

Bei Mike Dee’s Original Kultshow, präsentierte Lena neben einigen anderen Songs u. a. ihr Lied „Wir Sind Sterne“.

Ihr Vater Stefan Priebe ist ihr Manager. Er war selbst als Rocksänger in Thailand auf vielen Bühnen zu Hause.

Einige Jahrzehnte war er mit einer „Rollenden-Diskothek“ unterwegs und hatte auf Veranstaltungen und Partys mit Pop- und Rockmusik für Stimmung gesorgt. Lena war oft beim Aufbau und Soundcheck dabei und interessierte sich stets für den Nebenjob ihres Vaters und für die Musik.

Stefan Priebe: „Holly du wirst es nicht glauben, ich mag, genau wie Lena, die Musik von Suzi Quatro und ich war früher ein leidenschaftlicher Lena Valaitis Fan. Jetzt kannst du dir vorstellen, wo meine Tochter ihren Namen her hat, das glaubt mir kein Mensch.

Am 25. März 2013 gab es in den Lübecker Wallanlagen „Das Mega Oldie-Festival“ mit Suzi Quatro. Plötzlich war Lena im Backstage-Bereich verschwunden, da kommt die Lütte an der Hand von Suzi Quatro zurück. Das hätte ich auch gerne gehabt. Als wenn die schon immer die besten Freundinnen waren. Da musste ich mich erst einmal hinsetzen“, sagte Stefan und schüttelte seinen Kopf. „Das muss meine Tochter geprägt haben und jetzt schlägt sie auch noch in die Rockschiene ein“, erzählte er weiter.

Am Sonntag, 12. Mai 2019, ab 16.00 Uhr, singt Lena Mainoi in der Biker-Gaststätte KLIMPERKASTEN in Stelle, Uhlenhorst 1, 21435 Stelle (das liegt bei Seevetal, südlich von Hamburg), Tel.: 04174-3027,Email: achim1510@web.de .

Bei dem Wirt Achim Hoffmann ist immer Party angesagt. Er hat Lena Mainoi im Rahmen der TV-Aufzeichnung der PAULI-TALKSHOW in Hamburg, Reeperbahn 157 (AHOI-Restaurant) am 04.05.2019, kennen gelernt und war von ihren Gesangsdarbietungen sofort vollkommen begeistert, so dass er ihr mehrere Auftritte anbot.

„Es wird einen bunten Mix aus Pop und Rock geben“, verrät Lena lächelnd.

Am Samstag, 25. Mai 2019, ist in 21435 Stelle ein BIKER & US CAR – MEETING.

Hier steht Lena Mainoi auf der großen Open-Air-Bühne und präsentiert am frühen Nachmittag bekannte fetzige Rock-Musik.

Im Rahmen dieser Veranstaltung präsentiert sie auch erstmals live ihren neuen Titel „Du gehörst dazu“, der in den kommenden Tagen veröffentlicht wird.

„Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Event und werde alles geben, um das Publikum mitzureißen!“, sagt Lena Mainoi, für die Lampenfieber offenbar ein Fremdwort ist: „Ich denke mal, vor meinem Auftritt brauche ich erst mal eine Currywurst.“



Am Freitag, 14. Juni 2019, beginnt ein großes TRUCKER-TREFFEN in Rickling, das liegt zwischen Bad Segeberg und Neumünster. Hier werden etwa 360 Trucks und mindestens 6000 Besucher erwartet, die Lena Mainoi alle mit ihren Rocksongs begeistern darf (Beginn etwa 19.00 Uhr).

In der Gaststätte CHAP, Lübeck, Kleine Klosterkoppel, hat man Lena jetzt einen Übungsraum zur Verfügung gestellt.

Dort darf Lena mit ihrem Vater, der auch ihr musikalischer Berater ist, jederzeit üben und ihre Stimmbänder trainieren kann.

Lena Mainoi ist schon jetzt sehr gefragt, denn sie wird auch bei der Travemünder Woche am 21. und 27.07.2019 auf der großen Strandbühne auftreten und ihr Können unter Beweis stellen.

Weitere Termine, die bekannt wurden:

02. und 04. August 2019 – Marktplatz Burg auf Fehmarn

10.08.2019 – Kellenhusen

Lena und ihr Vater hoffen nun auf möglichst viele weitere Auftritte und wären zudem froh, vielleicht Sponsoren zu finden, die sie bei weiteren Vorhaben unterstützen könnten.

Foto im roten Kleid: Holger Kasnitz

Fotos im Leder-Outfit: Gottfried Koch